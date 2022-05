Il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà a Catanzaro martedì 24 maggio

l prossimo martedì 24 maggio, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà a Catanzaro, dove terrà un comizio a sostegno di Wanda Ferro, candidata a sindaco della città. La manifestazione si terrà al Teatro Comunale con inizio alle ore 17,30. “La presenza di Giorgia Meloni a Catanzaro – dice Wanda Ferro – è un’ulteriore prova della grande attenzione di Fratelli d’Italia alla Calabria e alla città capoluogo.

Appena annunciata la mia candidatura a sindaco ho avuto il forte sostegno di tutta la classe dirigente del partito, di tantissimi colleghi parlamentari, a dimostrazione che anche fuori dai confini comunali c’è grande interesse verso una battaglia affascinante, coraggiosa, libera da condizionamenti, che punta a dare rappresentanza all’orgoglio e al senso di appartenenza al popolo del centrodestra.

Una battaglia di libertà, di chiarezza, di coerenza, come tutte quelle che intraprende Giorgia Meloni, che anche per questo è il leader politico più amato in Italia, ma anche la sfida del buon governo della città, che può essere realizzato solo da chi intende la Politica non come strumento di realizzazione delle ambizioni o degli interessi personali, ma come esclusivo servizio alla comunità.