Incontro tra candidati a sindaco e albergatori di Catanzaro

L’incontro è stato un momento di informazione e formazione reciproca tra imprenditori dell’ospitalità e i futuri amministratori. Si sono affrontate diverse tematiche: dalla tutela dell’ambiente per un turismo sostenibile all’efficientamento burocratico per ridurre i tempi di risposta; si è evidenziata la necessità di un maggiore controllo al fine di garantire il mantenimento della cosa pubblica e la sicurezza di cittadini ed ospiti della città; è stata richiesta una particolare attenzione all’identità di Catanzaro quale capoluogo di regione, suggerendo la necessità già registrata negli anni pregressi di individuare una figura competente e professionalmente riconosciuta esperta di destination management, al fine di creare la “Destinazione Catanzaro” e successivamente avere un piano marketing programmato e condiviso con gli operatori del settore, precisando che gli stessi vigileranno attentamente sulla destinazione dei fondi dell’imposta di soggiorno al fine di evitare che vengano utilizzati per altre necessità o per inizoative che generino solo un’economia endogena, non produttiva per il settore turismo.

Le risposte dei candidati

– Secondo l’avvocato Fiorita è necessaria una connotazione territoriale, in merito ai flussi turistici, che tenga conto anche dei punti di forza presenti nelle zone limitrofe ai confini geografici. Il candidato condivide la necessità di lavorare insieme ispirandosi

a modelli virtuosi certamente, ma con strategia definita e su misura per il territorio, con una visione specifica che ne consenta la programmazione. Per mogliorare o tempi di risposta alle imprese l’amministrazione pubblica deve ricostruire fiducia attraverso le professionalità preposte. Bisogna intervenenire sul miglioramento delle infrastrutture, sulla difesa del territorio per un turismo sostenibile e su una promozione dello stesso con il fine di creare quella che gli albergatori hanno chiamato “destinazione Catanzaro”, definizione che Fiorita condivide impegnandosi a continuare la collaborazione con il tavolo tecnico degli albergatori, costruendo un nuovo modo di fare politica.

– Per l’onorevole Ferro si dovrà certamente intervenire sulla mobilità urbana, sul decoro urbano, sul patrimonio immobiliare, sulla sicurezza, ma il punto cardine su cui impegnarsi è l’attuazione di una politica che dialoghi sinergicamente con il territorio, la politica di un comune capoluogo di Regione che deve avere l’autorevolezza di ragionare con la Regione Calabria anche sulla pianificazione dei bandi. Per efficientare la burocrazia l’onorevole afferma che si dovrebbe dare, almeno in alcuni casi, maggiore autonomia alla politica. Conclude dicendo che l’obiettivo è riuscire a creare un coordinamento dove l’offerta è continua e qualitativamente rispondente alle esigenze del turista, nelle strutture ricettive, ma anche e soprattutto nel territorio.

– L’avvocato Talerico riconosce l’importanza cruciale della programmazione e della sinergia tra pubblico e privato. Il candidato si impegna a creare una giunta competente, puntando sull’innovazione e la cura dell’ambiente con l’obiettivo di portare Catanzaro ad

essere una vera Green Smart City. Questo obiettivo potrà essere raggiunto solo se si sfrutteranno le potenzialità del territorio, valorizzando e programmando un piano marketing. L’avvocato ha evidenziato tutti gli interventi di pulizia ed organizzazione (depurazione, impianti idroci e fognari, mobilità e trasporti) per rendere la città non solo sostenibile, ma anche fruibile da tutti, disabili e famiglie.

Il candidato conclude profilando l’idea di un’amministrazione trasparente attraverso lo streaming delle sedute del consiglio comunale e la creazione di un’app interattiva per turisti e cittadini oltre alla creazione di sportelli per efficientare la.risposta alle imprese.

– Il candidato Nino Campo ha evidenziato la necessità di valorizzare le risorse e le strutture della città al fine di poter fare emergere Catanzaro come meta turistica, partendo da modelli già sperimentati in

altre città. Ha inoltre palesato la necessità di programmare in modo efficiente e competente la partecipazione alle Fiere di settore al fine di intercettare nuovi flussi tiristici.

L’intervento di Campo è centrato sul marketing competente di cui Catanzaro ha bisogno e che merita, avendo già realizzato un piano marketing per la città che possa rendere Catanzaro una piccola capitale mediterranea.

– Il professore Donato condivide la positività di una consulta permanente con gli operatori del settore e ribadisce la necessità della figura del destination manager affiancato da quella di un esperto di marketing al fine di creare il pacchetto “destinazione Catanzaro”.

Il candidato sottolinea l’importanza di riorganizzare l’amministrazione e attuare politiche dirette non ostative nei confronti degli operatori e dei turisti, attraverso una razionalizzazione dei tributi locali e la creazione di aree di parcheggio limitrofe alle strutture ricettive.

Per efficientare la burocrazia il candidato prospetta modifiche ed integrazioni dei regolamenti al fine di renderne meno incerta l’interpretazione da parte dei dirigenti, che dovranno dimostrare capacità tecniche ed organizzative.

Infine si sofferma sulla possibilità di programmare eventi tra i quali in via esemplificativa cita quelli fieristici adeguati al territorio, sfruttando gli spazi già preposti o che ne abbiano vocazione. Indica infine le vie dello sviluppo mediante l’indicazione degli investimenti più significativi per il futuro della città.

Sappiamo che ci vorrà tempo ed impegno da parte di tutti, ma non è un disegno utopistico è solo un progetto complesso che richiede attenzione, cura e collaborazione competente.

L’avvocato Di Lieto non era presente per motivi personali, lo ha rappresentato il Dottore Parigi che si è impegnato a relazionare quanto esposto dagli albergatori al candidato.

Tutti i candidati hanno confermato la volontà di continuare la.collaborazione intrapresa già cinque anni fa con il.Comune, avvalendosi della collaborazione degli albergatori anche in settori che trasversalmente possono ricadere sull’economia turistica, consapevoli che, la figura degli esperti tecnici del settore non può essere riconosciuta a chi non opera direttamente sul territorio.

La Rete Xenia ha apprezzato l’apertura dimostrata da tutti i candidati ed è pronta a continuare il suo lavoro affiancando il futuro primo cittadino nella costruzione della “Destinazione Catanzaro”.