Alla presenza del candidato a Sindaco Antonello Talerico è stata presentata la lista del Movimento Officine del Sud. Ad un folto pubblico sono state rappresentate le idee e gli obiettivi che il Movimento ha proposto per il Governo della città di Catanzaro, fatte proprie nel programma del futuro Sindaco scelto dal Movimento per le competenze e per l’autorevolezza con cui ha deciso di affrontare i problemi atavici della città capoluogo, rinunciando a posizioni professionali e politiche molto più comode.

Durante la presentazione è stato rimarcato come la vittoria della coalizione con candidato a Sindaco l’avvocato Talerico avrebbe di colpo l’effetto di un quasi totale cambiamento della classe dirigente politica, almeno per quanto riguarda la maggioranza del futuro consiglio comunale; classe dirigente che dovrà essere individuata sulla qualità e meritocrazia per creare vero sviluppo monitorando ed accelerando la capacità di spesa anche grazie ai finanziamenti europei e del PNRR.

Il Movimento Officine del Sud è certo di ripetere anche in questa tornata elettorale i successi ottenuti sia nelle passate amministrative che nelle elezioni che in passato hanno riguardato la Provincia di Catanzaro ed il Consiglio Regionale della Calabria dove fu rappresentato come Casa delle Libertà di cui il Movimento è titolare del nome e del simbolo.

Nel suo intervento il candidato a sindaco Talerico ha presentato diversi punti del suo programma politico svariando dal problema della depurazione alla realizzazione dei parcheggi per il centro storico e per Catanzaro Lido. Dalla risoluzione delle problematiche che bloccano il decollo del porto di Catanzaro Lido da utilizzare anche come volano per il turismo sulle tratte con la Grecia e Malta. Dalla riorganizzazione della macchina burocratica comunale alla task force per affrontare i problemi più difficili. L’intervento si è concluso con l’annuncio della grande convention della coalizione prevista per lunedì 30 maggio.