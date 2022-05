Replica a Talerico, Corasoniti: “Non strumentalizzate la tragedia familiare che vivo”

Riceviamo e pubblica la replica di Vitaliano Corasoniti al candidato a sindaco Antonello Talerico.

La invito a pubblicare la mia smentita relativamente alla nota, apparsa sulla testata Catanzaro Informa stamattina, a firma del candidato a sindaco Antonello Talerico; nella stessa egli mi cita sostenendo che sia stato io a sottrarmi ad un invito ricevuto dal candidato consigliere Catracchia per l’ evento avente come tema il sociale, tenutosi presso la sede del Palazzolo il 23 maggio scorso. Ribadisco di non aver mai ricevuto alcun invito. Sono io a diffidare pubblicamente i candidati consiglieri e i candidati a sindaco a strumentalizzare la tragedia familiare che, quotidianamente, vivo in dignitosa ma non passiva solitudine, nel conforto di altri che vivono la mia stessa situazione.