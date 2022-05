Il “giallo” dei fac simili delle schede elettorali

A Catanzaro, le compagini impegnate nella campagna elettorale delle comunali 2022 stanno vivendo con una certa apprensione la non ancora avvenuta pubblicazione da parte della Prefettura del fac simile delle schede che gli elettori troveranno in cabina domenica 12 giugno. Due giorni fa se ne è fatto portatore l’avvocato Giuseppe Pitaro, presentatore della lista Volare Alto, comunicando al prefetto Cucinotta lo stato di disagio che, addirittura, arriverebbe a “pregiudicare finanche lo stesso esito elettorale”.

Uno scenario fin troppo apocalittico, ma giustificato dal fatto che circolano già fac simili ufficiosi’, insomma dei fac simili del fac simile, che potrebbero ingenerare confusione nell’elettore meno esperto o quantomeno meno avveduto, inducendolo all’errore, nella considerazione che si stanno creando degli inopportuni abbuoni a favore di qualche candidato che già ha distribuito stampati indicanti preferenze su spazi non definitivamente assegnati. I candidati più ligi alla prassi, o meno propensi a ignorarla, attendono pazientemente prima di ordinare alle tipografie la stampa dei fac simili personalizzati con le preferenze di lista e di candidatura. È questo uno dei mezzi più classici e sfruttati di propaganda elettorale, una sorta di post it da mettere in tasca come promemoria.

Sembra che il ritardo lamentato da Pitaro ma piuttosto diffuso tra i candidati sia dovuto alla involontaria indisponibilità del funzionario prefettizio incaricato del servizio. E c’è chi addirittura preme affinché i candidati a sindaco si rechino dal prefetto per sollecitare la fine dell’impasse. Una sorta di contrappasso rispetto a pochi giorni or sono, quando era la prefettura a sollecitare la commissione elettorale al rispetto dei tempi per la selezione degli scrutatori. Sul sito della prefettura non appaiono indicazioni in merito, se non le usuali specifiche da seguire nella stampa delle schede e, di conseguenza, dei loro facsimili – con le indicazioni circa la modalità di colore deli caratteri e dello sfondo – che discendono tutte dalla circolare che il ministero dell’Interno pubblica nell’imminenza di ogni consultazione, aggiornata nella fattispecie a maggio 2022. Ricordiamo che domenica 12 giugno si vota non solo per le amministrative nei comuni interessati, ma in tutto il Paese per lo svolgimento dei referendum sui cinque quesiti riguardanti la giustizia.

Nello schema di fac simile pubblicato dalla prefettura si individuano due possibili soluzioni grafiche per i comuni superiori a 15 mila abitanti: una con un massimo di 7 righe per pagina, una con un massimo di 9 righe, ciascuna riga avendo capienza per le due candidature da consigliere ammesse. Incrociando queste disposizioni con l’ordine già conosciuto dei candidati a sindaco e delle liste a sostegno, i candidati più impazienti hanno provveduto a stampare per loro conto dei fac simili sulla scorta anche delle esperienze passate.

C’è da tener conto però che in questa tornata elettorale l’elevato numero di liste ammesse, ben 23, e di candidati sindaci, ben 6, potrebbero comportare soluzioni grafiche adattate alle esigenze di chiarezza e imparzialità. Potrebbe essere necessario, per esempio, arrivare a stampare su tre facciate al posto di sue.

Per cui prudenza imporrebbe di evitare fughe in avanti non suffragate da dati di fatto, come circoscritto dal presentatore di ‘Volare Alto’ ma lamentato un po’ da tutti i rappresentanti di lista. In ogni modo, si confida nella consueta opera dissipatrice di incertezza da parte dell’Ufficio territoriale del Governo. Non trova comunque conferma l’indiscrezione che sarebbe stato il posizionamento non gradito di un particolare simbolo a determinare il relativo procrastinarsi della pubblicazione del modello di fac simile..