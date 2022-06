Sanità in Calabria, il sottosegretario Costa a Catanzaro a sostegno di Talerico

Messaggio politico a pagamento committente Simona Porcaro

“Domani 6 Giugno il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa sarà in visita a Catanzaro, anche per sostenere la candidatura a Sindaco di Antonello Talerico.

L’occasione consentirà un confronto con i vari operatori sanitari e dirigenti delle diverse strutture sanitarie in merito alle condizioni della Sanità in Calabria e sulle prospettive future”. Così in una nota del ‘Comitato Talerico sindaco’.

“Sarà al centro della discussione anche la questione integrazione tra il Pugliese-Ciaccio e l’Aou Mater Domini, tema rispetto al quale il candidato Antonello Talerico ha mostrato rivolgere particolare interesse, ponendo l’attenzione sulla necessità di prevedere requisiti e condizioni di integrazione rispettose innanzitutto dell’effettività del diritto alla salute e delle singole professionalità e competenze presenti presso l’Ospedale Pugliese-Ciaccio che per decenni ha rappresentato un riferimento per la Città di Catanzaro e per l’intera Calabria e che adesso rischia di diventare una componente non primaria.

La giornata di incontri e dibattiti con i vari operatori sanitari e con Occhiuto, si concluderà con una conferenza stampa dove parleranno il sottosegretario ed il candidato Antonello Talerico, promotore tra l’altro di un comitato in difesa della salute e degli operatori sanitari dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio (che comunque dovrà rimanere in Città)”.