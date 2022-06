Nicola Fiorita: meglio un’anatra zoppa che un sindaco azzoppato

Nicola Fiorita accoglie con “molto favore” l’appoggio elettorale manifestato da Antonello Talerico in vista del ballottaggio del 26 giugno. Lo ha dichiarato a margine di un “aperitivo” di lavoro ai Giardini Green su corso Mazzini, convocato per dare risalto al raggiungimento del primo obiettivo posto all’inizio della campagna elettorale, giungere alla partita a due con il competitore più accreditato alla vigilia, Valerio Donato. Oltre che ribadire le idee programmatiche sul centro storico.

Con Talerico, da cui pure lo dividono posizioni politiche differenti, aveva già avuto del resto un percorso coincidente nelle precedenti comunali del 2017, quando l’avvocato correva nella stessa coalizione di Cambiavento in una sua aggregazione civica. Netta invece la demarcazione – del resto reciproca – che Fiorita pone verso Domenico Tallini, di cui pure apprezza la coerenza delle intenzioni tese alla ricostruzione di un centrodestra lontano dal suo sentire. Valgono, per Fiorita, le prese di posizione pubbliche, assicurando non esistere alcun accordo poco trasparente con l’esponente di Noi con l’Italia come pure adombrato dal campo avverso “che getta fango e produce illazioni senza alcun fondamento”.

“Non abbiamo fatto, non pensiamo di fare, non faremo mai un accordo con l’onorevole Tallini”, dirà in proposito nel corso del suo breve parlare rivolto ai partecipanti. Sulla eventualità di un’esperienza difficoltata in Consiglio comunale in presenza di una maggioranza numerica dei consiglieri eletti nella coalizione avversa – esperienza comunemente nota come ‘anatra zoppa’ – il candidato del centrosinistra non sembra preoccupato, ricordando che la circostanza non è del tutto inusuale, sperimentata per esempio senza eccessivi traumi a Lamezia Terme nel secondo mandato di Gianni Speranza: “meglio un’anatra zoppa che un sindaco azzoppato”.

Unica ambizione: cambiare la storia della città. Anche attraverso la formazione di una giunta di alto profilo, che propugni il nuovo accompagnandosi alla necessaria competenza.