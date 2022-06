Catanzaro, i fondi del Pnrr per Cinema e Teatri

Il Pnrr e i suoi fondi iniziano a prendere forma anche in Calabria e le prime somme tangibili riguardano proprio la cultura. Cinema e teatri che hanno sempre tanto bisogno di sostegno sono i destinatari centinaia di migliaia di euro per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica i cinema e per la messa in sicurezza i teatri. Ma quali sono in Calabria e a Catanzaro le strutture che riceveranno i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza?

I cinema interessati sono:

Reggio Calabria, cinema Nuova Pergola → 194.272,46 €

Rende (CS), cinema Garden → 261.613,67 €

Reggio Calabria, multisala Lumiere → 500.000,00 €

Praia a mare (CS), cinema Loren → 205.002,95 €

Diamante (CS), cinema Vittoria → 210.462,38 €

Santo Stefano in Aspromonte, sala del Carmine → 199.627,63 €

Maida (CZ), The space cinema Lamezia → 200.398,60 €

Catanzaro, The space cinema Catanzaro → 243.555,25 €

Cosenza, cinema Citrigno → 239.019,13 €

Mentre i teatri che riceveranno le somme saranno: