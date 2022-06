Silipo (Calabria Oltre): “buon lavoro professore Fiorita”

E così anche queste elezioni comunali 2022 – scrive Giuseppe Silipo di Calabria Oltre- ce le lasciamo alle spalle. Come ci lasciamo alle spalle una campagna elettorale da “rugby” piuttosto che da “fioretto” come avevamo immaginato vista la qualità dei contendenti.

Ha vinto il Prof. Fiorita, con una schiacciante maggioranza di quel 42% di votanti. Ma questo è solo un dato numerico. Abbiamo letto attentamente i dati di alcune significative sezioni e, possiamo dirlo con certezza, Fiorita avrebbe vinto anche se alle urne fossero andati tutti i catanzaresi compresi bambini e neonati.

E si, perché in sezioni dove al primo turno il Prof. Fiorita era stato addirittura doppiato dal suo avversario, al turno di ballottaggio ha preso molti più voti che al primo turno, nonostante i votanti siano stati nettamente inferiori della prima tornata.

Della serie, quando il cerchio si è ristretto, e sono usciti di scena Consiglieri e partiti, i catanzaresi non hanno avuto dubbi. E le avvisaglie di ciò si erano intraviste già il 12 giugno scorso.

Ora tocca al buon Nicola Fiorita. Tocca a lui questa difficile opera di rivitalizzazione di Catanzaro. Tocca a lui dimostrare, con i fatti, che ciò che è stato detto in campagna elettorale, si traduca in realtà. Catanzaro va rivoltato come un calzino, ed è anche difficile capire quali potrebbero essere le priorità da aggredire.

Noi di CalabriaOltre, nel nostro piccolo, ne sollecitiamo tre:

centro storico, porto e depuratore.

Poi tutto il resto.

Quanto al Prof. Donato cosa dire? Le sue dichiarazioni fatte nell’immediatezza dei risultati, lo riabilitano dei tanti errori commessi. Non ha cercato scusanti o attenuanti. Ha accettato la sconfitta come, nello sport, fanno solo i campioni. E come, nella vita, fanno solo le persone perbene. A lui la nostra incondizionata stima.

Ora inizia la parte più difficile Prof. Fiorita. La speranza è che i proclami di amore verso la città da parte di tutti (consiglieri in primis), si traducano in fatti e che, nei momenti di difficoltà (che certamente non mancheranno) prevalga il buon senso.

Auguri Prof. Fiorita, l’aspetta un compito non facile ma che Lei ha la capacità di assolvere pienamente.

Lei…