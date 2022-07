Carenza idrica, la Sorical replica a Riccio: “Consumi impropri o disfunzioni idrauliche nella rete idrica comunale”

“Il consigliere comunale di Catanzaro, Eugenio Riccio, prima di denunciare, farebbe bene ad informarsi e sopratutto documentarsi per evitare di rilasciare dichiarazioni che non rispettano le realtà dei fatti.” Lo scrive la Sorical in risposta ad un esposto, di cui si parla sulla stampa, presentato dal politico catanzarese per la carenza idrica che si verifica in via Izzi De Falenta, nel quartiere marinaro, dove alcuni cittadini lamentano l’assenza di acqua da 15 giorni.

“Siamo ben lieti di accompagnare il consigliere Riccio in tutti i nostri impianti per prendere contezza di quanta acqua viene erogata in questi giorni a Catanzaro, a partire dal quartiere Lido. Il problema riscontrato non riguarda la rete Sorical, registriamo un aumento spropositato di consumi di acqua, anche di notte, con l’impossibilità dei serbatoi di effettuare accumuli e compensi come avveniva fino a poche settimane fa. Tutto ciò è un chiaro segnale di consumi impropri o disfunzioni idrauliche nella rete idrica comunale.”