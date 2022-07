Carenza dell’acqua, il sindaco Fiorita ne limita l’utilizzo a soli fini domestici e igienico sanitari

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha firmato l’ordinanza di limitazione dell’utilizzo di acqua potabile sul territorio comunale a far data da oggi, martedì 5 luglio, fino al 31 agosto prossimo, salvo ulteriori provvedimenti. Fino a quella data, dunque, l’acqua potabile potrà essere usata ai soli fini domestici e/o igienico-sanitari.

Non la si potrà utilizzare per scopi diversi, quali – si legge nell’ordinanza – l’irrigazione di orti non domestici, giardini e campi sportivi e/o il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), nonché il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il riempimento di piscine o quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano. La violazione del divieto contenuto nell’ordinanza comporterà per i trasgressori la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n.267/2000 che va da 25 a 500 euro. Le sanzioni saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove avranno luogo le violazioni.

Il provvedimento firmato da Fiorita contiene altresì l’invito alla cittadinanza a contenere nei limiti della ragionevolezza il consumo di acqua.

Un ulteriore tassello si aggiunge così alle iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale sin dall’insediamento del sindaco neo eletto per far fronte alla crisi idrica che sta mettendo a dura prova il Capoluogo della Calabria insieme con il resto d’Italia.

Dopo l’incontro con Sorical, finalizzato tra l’altro a incrementare la fornitura d’acqua nei quartieri più colpiti e i controlli della Polizia Locale, scattati questa mattina per reprimere il fenomeno degli allacci abusivi, Fiorita ha formalizzato le “regole” per vietare l’uso improprio del prezioso liquido.