Nodo presidenza, terza votazione con suspense

Si riunisce alle 11 il Consiglio comunale di Catanzaro con tre punti all’ordine del giorno: elezione del presidente e del vicepresidente; elezione della commissione elettorale comunale; assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

A presiedere la seduta il consigliere anziano Eugenio Riccio. Perlomeno per il primo punto. Se si arriverà alla elezione del nuovo presidente, ci sarà un subitaneo cambio al vertice dell’assemblea. A meno che non sia lo stesso Riccio a raggiungere la soglia minima necessaria al terzo tentativo, un voto in più della metà degli aventi diritto. In soldoni, o meglio in votoni, 17 preferenze depositate nell’urna, a voto segreto. Riccio, eletto con Alleanza per Catanzaro, in linea molto teorica i voti li avrebbe, perché sulla carta – quella consegnata dagli elettori il 12 giugno – di voti ne avrebbe a disposizione qualcuno in più. Ma alla vigilia pochi sono propensi a scommettere su un epilogo così piano e consequenziale. Innanzitutto c’è da tenere presente che qualche consigliere non si presenterà per code epidemiche non smaltite. E poi… C’è il timore – o l’attesa, secondo i punti di vista – che qualche franco tiratore eserciti la propensione e cada in tentazione, andando a ingrossare la pila delle schede riportanti in maniera uniforme il nome scelto dalla minoranza consiliare, il consigliere Gianmichele Bosco eletto nella lista di Cambiavento.

Tutto potrebbe giocarsi, a partire dalla seduta odierna, sul filo di uno o due voti. Il timore è tanto concreto che nella maggioranza consiliare si è arrivati alla conclusione che conviene saggiare da subito la consistenza della fronda interna, rischiando però parecchio. È probabile che le diverse anime che la compongono si differenzino nel voto, ciascuna votando un suo nome, con la speranza che i franchi tiratori siano soltanto un’ipotesi di scuola e non un fatto concreto. E su queste basi riaprire i contatti interni ed esterni valutando se una candidatura alternativa alle due attuali possa rientrare nel perimetro delle possibilità. Nomi e persone ce ne sono, basta farli uscire allo scoperto. Magari saranno abbattuti ugualmente, ma dal fuoco nemico e non dai franchi tiratori, dove ‘franco’ non è sinonimo di ‘sincero’, ‘aperto’, ‘trasparente’.