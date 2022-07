Incendio torrefazione Guglielmo: ancora pioggia di solidarietà

Il deprecabile atto intimidatorio ai danni della Guglielmo, storica impresa catanzarese, mi vede costretto, dichiara il Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, a riflettere, con grande preoccupazione, su questa terribile piaga della nostra Calabria, un vero e proprio impedimento alla crescita ed allo sviluppo di ogni territorio. Sono tristi accadimenti che, spesso coinvolgono la classe imprenditoriale, gesti che offendono i valori di democrazia, che non sono più tollerabili, né, in alcun modo, da sottovalutare, soprattutto in una fase di particolare difficoltà economico-sociale, come quella che stiamo vivendo. Alla famiglia Guglielmo ed al Gruppo Imprenditoriale, vittime del vile gesto intimidatorio – conclude il Presidente Ferrara – non posso che esprimere tutta la mia solidarietà e quella degli Organismi Direttivi di Unindustria Calabria e garantire il pieno e incondizionato appoggio per combattere coloro i quali con gesti deprecabili cercano di intaccare quella libertà d’iniziativa economica che difenderemo sempre e che nessuno potrà mai piegare. Confprofessioni Il mondo delle professioni della Calabria è vicina all’azienda Guglielmo, colpita da un incendio che ha interessato la torrefazione tra le più produttive della nostra regione. “Siamo vicini ai titolari e alla società e disponibili per quanto accaduto. L’azienda Guglielmo dimostra ogni giorno come si può fare impresa bene e con serietà”, è il commento di Pietro Marino, presidente di Confprofessioni Calabria. “Siamo convinti che non sarà questo brutto episodio a fermare l’intraprendenza e la capacità della società”, ha aggiunto il presidente Marino.

Vincenzo Speziali (Noi di centro Mastella) Nell’apprendere l’incendio della Guglielmo Caffè, ho provato un sentimento prima di dolore e poi di reazione.

Per prima cosa ho espresso solidarietà personale e ufficiale a Daniele Rossi, chiamandolo prima ancora che nella sua veste di azionista e di Presidente della Camera di Commercio, come amico personale e di infanzia.

A ciò desidero pure aggiungere quanto sia di vitale importanza fare in modo di avere un quadro completo, circa l’intera vicenda, poiché se dovesse essere confermata -come, purtroppo, sembra- la matrice dolosa, si dovrà fare scendere in campo le forze dello Stato a tutela delle imprese e dei cittadini.

Tutto ciò, chiaramente, vale pure se la tal cosa, dovesse rivelarsi una discutibile, ignobile e scellerata burla, poiché la magistratura e gli organi di polizia, non devono occuparsi sempre e comunque delle amenità in capo a teoremi sfumati che toccano la politica e sfociano in pisotiche ipotesi accusatorie (le quali poi vengono infarcite con collusioni insussistenti), in quanto siamo proprio noi politici a marcare questo confine.

Qui bisogna dare dimostrazione che le indagini si fanno sempre e in tutte le direzioni, non per ‘caccia alle streghe’, poiché pure e soprattutto in questo modo si conferma lo Stato di Diritto e la certezza della pena.

Nessuno indietreggi rispetto ai poteri delle Istituzioni Repubblicane, anzi sono e saranno le sole che si dovranno riconoscere, nel pieno ossequio ed osservanza di quanto sia la politica -quella buona e quindi l’unica realmente esistente- a far si, primigeniamente, di come e quanto ci si debba prendere in carico lecito e legittimo, tutte le istanze e le tutele costituzionali della gente e di qualsiasi ed ufficiale categoria professionale e di ogni attività produttiva.

Vincenzo Speziali

Noi di Centro- Mastella

Libera Catanzaro In attesa di conoscere l’esito delle indagini della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, onde stabilire la natura del grave evento incendiario accaduto in questi giorni alla torrefazione Guglielmo di Catanzaro, esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla dirigenza e ai lavoratori. L’azienda Guglielmo, espressione di quella parte migliore dell’imprenditoria calabrese, che si è sempre distinta oltre che per la qualità del prodotti, per la responsabilità verso lavoratori e consumatori, non ha mai fatto mancare la sua presenza in tutte le manifestazioni organizzate da Libera Catanzaro, finalizzate a rintracciare percorsi di legalità di giustizia e azioni di contrasto verso la criminalità organizzata. Consapevoli che il percorso di liberazione di questa Terra, da qualsiasi forma di violenza criminale, è ancora lungo e spesso tortuoso, ribadiamo con rinnovato vigore il nostro impegno a educare coscienze libere e responsabili in ogni ambito sociale e formativo.

Comune di Squillace L’amministrazione comunale di Squillace esprime piena vicinanza a proprietari e dipendenti dell’azienda Guglielmo, un marchio che nel nostro territorio rappresenta un esempio di azienda innovativa e sensibile ai temi ambientali e sociali. L’attentato subìto, siamo certi, sono le parole di Franco Caccia, assessore alla programmazione e turismo, rafforzerà lo spirito di gruppo che fin dagli anni dell’indimenticato cavaliere Papaleo, autentico pioniere nel settore turistico e della produzione del caffè, ha caratterizzato le aziende ubicate a Copanello, così come siamo altrettanto convinti che gli ottimi prodotti della torrefazione, oggetto del vile attentato, continueranno a svolgere la loro missione di ambasciatori della Calabria, terra di bellezze e di sapori unici.

Franco Caccia

Assessore alla Programmazione e Turismo

Comune di Squillace