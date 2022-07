Lega, Domenico Furgiuele nominato responsabile per la Calabria della campagna elettorale

Ringrazio il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini per avermi nominato responsabile della campagna elettorale in Calabria del nostro partito. Lo scrive il deputato Domenico Furgiuele

È un compito arduo, ma anche avvincente poiché mi riporta agli albori del Movimento leghista in Calabria, a quell’ opera di costruzione dal basso che, in fondo, non è mai cessata e che adesso, insieme all’anima popolana della Lega, vorrei ulteriormente valorizzare.

Saremo nelle prossime settimane ragionamento, dialogo, entusiasmo e, perché no, anche autocritica; staremo per questo lontani dalla propaganda fine a se stessa e, quindi, immersi nella dimensione delle persone e del crescente disagio socio economico che investe tante famiglie checché se ne dica.

Saremo passione per la politica dei grandi temi, che è quello che serve nell’era della vita pubblica scandita dai soli tweet”.