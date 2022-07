Salvini a Catanzaro per incontrare il partito e per iniziare la campagna elettorale

Tanta attenzione di Matteo Salvini, come sempre, per la Calabria. Il 3 agosto c.a. inizia un tour nella nostra regione che lo porterà prima a Cosenza, poi a Catanzaro e, infine, a Reggio Calabria. Un momento di riflessione per una campagna elettorale molto importante e che determinerà chi, finalmente,dovrà governare in Italia e chi sarà il prossimo premier. Gli ultimi sondaggi di Affari Italiani, primo quotidiano digitale, in relazione al possibile premier, danno Giorgia Meloni al 21,9%, Enrico Letta al 21,8%, Matteo Salvini al 21,3% e Carlo Calenda al 16,6%.

Un recupero eccezionale del segretario nazionale della Lega, che, in appena una settimana, ha recuperato il divario che lo distanziava dagli altri contendenti. Sarà, quindi, una campagna elettorale intensa che dovrà occuparsi di temi concreti ed importanti per superare un momento di gravissima difficoltà per le famiglie, le imprese e il paese intero. In Calabria, così come in tutte le altre regioni, al fine di raccordare al meglio la campagna elettorale, è stato nominato un responsabile che curerà, appunto, tutti gli eventi.

Un rafforzamento per il partito e per il commissario Giacomo Saccomanno, che ha concordato la nomina con i vertici, e che, quindi, potrà contare sulla esperienza, sulla conoscenza dei territori e sulla moderatezza dell’On. Domenico Furgiuele, leghista convinto, che ha costruito il partito in Calabria, in tempi, veramente, difficili. Una collaborazione forte che, certamente, consentirà alla Lega di poter ottenere, indubbiamente, risultati inaspettati e che proietterà Matteo Salvini ad essere il premier del prossimo governo di centrodestra.