Fiorita: “Solidarietà al rettore Zimbalatti”

“A nome della città di Catanzaro esprimo piena solidarietà al professore Giuseppe Zimbalatti, rettore designato dell’Università di Reggio Calabria, per la grave intimidazione subita e auspico che presto sia fatta piena luce sull’inquietante episodio.

Non posso che ribadire, anche in questa circostanza, la necessità di respingere e condannare con forza e nettezza ogni forma di violenza, a cominciare da quella che si esprime con quel linguaggio tipicamente brutale e odioso che la Calabria civile, purtroppo, è ancora costretta a subire.

Ho conosciuto Zimbalatti qualche anno fa nella sua veste di assessore regionale all’agricoltura, quando proprio con l’ateneo reggino organizzammo una iniziativa di Slow Food. Lo ricordo come una persona sensibile e attenta ai temi della biodiversità e del cibo sostenibile, oltre che come un valente collega al quale, in questo momento, mi sento particolarmente vicino. Mi auguro dunque che possa conservare tutta la necessaria serenità anche per il compito impegnativo che lo attende alla guida della ‘Mediterranea’”. Lo scrive in una nota il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.