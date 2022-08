Mancuso: “Dal nuovo governo la Calabria si aspetta risposte esaustive”

“Il centrodestra pronto al voto del 25 settembre, ha tutto ciò che occorre per governare il Paese e garantirgli buone prospettive di futuro. La nostra proposta, all’insegna dei valori costituzionali, europeisti e atlantici, coincide con le istanze di cambiamento della società civile in una delle fasi più difficili per l’Occidente”. Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.

“A Salvini che oggi è in Calabria – prosegue Mancuso – evidenziamo i risultati dell’ottimo lavoro della Regione in otto mesi di legislatura, teso a razionalizzare e mettere in efficienza settori cruciali per lo sviluppo sostenibile. C’è molto ancora da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta.

A lui, come a tutti i leader del centrodestra, chiediamo che il nuovo governo presti l’attenzione dovuta a una regione che vanta dallo Stato crediti enormi, sia sul piano delle infrastrutture materiali che immateriali e che, con fatica e determinazione, sta provando a innescare processi di sviluppo e crescita. In particolare, ci aspettiamo che sia proprio il centrodestra al governo, convinto dell’unità formale e sostanziale del Paese, a dare ascolto e soluzioni alle criticità del Mezzogiorno, a partire dai gravi divari territoriali, di genere e generazionali Nord-Sud che, mentre acutizzano i disagi dei cittadini mettono a rischio la stessa coesione sociale dell’Italia”.