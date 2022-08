Lega: ‘Salvini in Calabria per lanciare i temi del progetto Lega’

“Dinnanzi all’immobilismo della sinistra ed a scelte scellerate che hanno, nel passato, distrutto la nazione, oggi la Lega presenta un progetto innovativo per un’Italia all’avanguardia e sostenibile. Altro sforzo di Matteo Salvini che inizia il tour per aprire la campagna elettorale in Calabria e per disegnare l’Italia che vogliamo”. Così in una nota di Lega Calabria.

“I punti salienti del programma – proseguono – sono noti a tutti e, comunque, sono indirizzati verso le imprese, le famiglie, l’energia, la sicurezza, la flat tax, la pace fiscale e quota 41. Si tratta di proposte più che sostenibili e che potrebbero aiutare fortemente la nazione a crescere e superare questo momento difficile: a) iva zero sulle materie prime alimentari vuol dire contribuire al sostegno concreto per il mantenimento delle famiglie; b) lo stop agli sbarchi consentirà il controllo dei confini ed a evitare che delle persone possano essere trattate in modo disumano, oltre a bloccare gli affari di associazioni e cooperative di sinistra che approfittano delle condizioni di necessità per lucrare, spesso illegittimamente; c) l’indipendenza energetica e il nucleare pulito permetteranno di uscire dall’attuale situazione di debolezza e di azzerare i rilevantissimi costi esistenti in danno di imprese e famiglie; d) la pace fiscale acconsentirà di eliminare annose questioni dalle quali difficilmente lo Stato potrà ottenere benefici, nel mentre con tale strumento si permetterà a moltissimi cittadini e aziende di azzerare i contenziosi, pagare il giusto e rimettersi in gioco; e) la flat tax accorderà un rilancio dell’occupazione e della crescita professionale e, comunque, aiuterà le fasce più deboli a pagare delle tasse sostenibili, allargando la base dei contribuenti che non avranno più motivo di evadere; f) la quota 41 permetterà a tanti lavoratori di andare in pensione, lasciando a molti giovani delle postazioni lavorative.

Misure queste facili e sostenibili che consentiranno all’Italia di venire fuori dal disastro attuale e permetterà ai cittadini ed a molti giovani di poter credere in un presente e futuro migliore. Credere nel progetto Lega, come credere in sé stessi, nei valori, negli ideali, nella lealtà, nella onestà e, quindi, in un futuro, certamente, migliore, soprattutto per i nostri figli, i nostri nipoti e per tutte quelle persone che sono dovute andare via dall’Italia per non essere riusciti a trovare lavoro e soddisfazioni.

Oggi è il momento delle scelte e non si può sbagliare. Quindi, tutti noi dobbiamo credere in un percorso già tracciato e che permetterà di avere una nazione più equa, migliore e all’altezza della nostra storia e delle nostre tradizioni. Un’occasione che non possiamo perdere” concludono da Lega Calabria.