Il Presidente Occhiuto incontra la Rete Xenia degli albergatori del Capoluogo

Ieri presso la Cittadella della Regione Calabria, il Presidente Roberto Occhiuto ha accolto i rappresentanti della Rete degli Albergatori di Catanzaro.

“Abbiamo dialogato con il Presidente in merito alla situazione precaria e difficile in cui versa il settore turismo, già duramente provato dalle chiusure e restrizioni degli ultimi 2 anni ed ora messo nuovamente a rischio dai rincari delle utenze. Pur essendo imprese private, le strutture ricettive sono un servizio al pubblico e, in quanto tale, non si può presumere alcuna riduzione nell’erogazione dello stesso. Abbiamo chiesto al Presidente di prendere in considerazione alcune nostre proposte a breve, medio e lungo termine che mirano a istituire aiuti concreti che impediscano un ritorno al FIS nella migliore delle ipotesi o a licenziamenti e chiusure nella peggiore.

Il Presidente Occhiuto ha accolto con positività la natura propositiva dell’incontro, impegnandosi a valutare i nostri suggerimenti, ha molto apprezzato la capacità degli albergatori della Rete Xenia di condividere strategie e progetti, pur mantenendo una sana e leale concorrenza e ci ha chiesto di mantenere aperto questo canale di comunicazione con lui, comprendendo la sinergia produttiva che può derivarne con l’unico e condiviso intento di migliorare l’economia turistica della nostra Regione.

Siamo certi che a breve avremo una risposta concreta che non sia focalizzata solo su decontribuzione di nuove assunzioni, improbabili in questo momento storico economico e che si estenda anche ad implementazioni e non solo realizzazioni di impianti di energia rinnovabile”