“Erba selvaggia e rifiuti di ogni genere che arrivano a coprire il manto stradale. È questo lo scenario di via Melito Porto Salvo nel quartiere Lido. È uno dei tanti esempi di degrado e incuria che si replica in molte vie secondarie e interne della città di Catanzaro”. Così in una nota il gruppo Prima l’Italia Catanzaro raccogliendo una delle tante segnalazioni dei cittadini.

“Non sappiamo a che punto sia l’itinerario di pulizia straordinaria da Nord a Sud annunciato dall’assessore all’Ambiente Aldo Casalinuovo. Tuttavia, a giudicare dalle quotidiane segnalazioni di molti catanzaresi ci pare che al netto di qualche intervento sulle vie principali, quelle meno visibili siano decisamente trascurate. Eppure, quelle aree sono parte del territorio del Capoluogo e quei residenti non sono certo di serie B. È sulla gestione dell’ordinario – prosegue Prima l’Italia Catanzaro – che la precedente Amministrazione è stata carente e non è un caso se le elevate aspettative verso la nuova si concentrino proprio sulla legittima pretesa dei cittadini di avere servizi ‘normali’. Ma se stiamo alle prime mosse, oggi in giro è più facile trovare un vigile urbano che un operatore ecologico. La qualità della cura del verde, pulizia e decoro urbano – conclude Prima l’Italia – fungono da cartina di tornasole sull’operato di Amministrazione. E fin qui altro che cambiamento, non è cambiato niente”.