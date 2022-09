Caro bollette, Giusy Iemma (Candidata uninominale Camera) rilancia le proposte del Pd dalla parte di famiglie e imprese

“Si moltiplicano le denunce a mezzo social di piccoli e medi imprenditori che si vedono recapitare bollette della luce più che triplicate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Crescono i prezzi dei carburanti e delle materie prime, aumentano le bollette, la spesa è più cara, per molte famiglie è sempre più difficile arrivare alla fine del mese. In questo contesto il prezzo maggiore lo sta pagando chi già si trova in difficoltà, chi già fa fatica a gestire le spese della vita quotidiana o dell’attività d’impresa”. E’ quanto afferma Giusy Iemma, candidata del Pd al collegio uninominale alla Camera nel collegio Calabria Centro.

“La politica ha il dovere di intervenire in maniera rapida e concreta per dare risposte agli imprenditori che devono fare i conti con il rallentamento della produzione a causa dei costi. C’è, purtroppo, anche chi ha già dovuto mandare a casa i dipendenti. Il controllo dei prezzi dell’energia elettrica deve essere una priorità – continua Iemma -. Come Partito democratico pensiamo, infatti, a misure capaci di intervenire sull’aumento dei prezzi, ad esempio introducendo, almeno per 12 mesi, un tetto massimo al prezzo dell’elettricità per le imprese e le utenze domestiche. Anche per evitare speculazioni”.

Secondo Giusy Iemma deve essere realizzato anche in Calabria quello che viene definito “un nuovo contratto “luce sociale” per microimprese e famiglie con redditi medi e bassi con fornitura elettrica prodotta totalmente da fonti rinnovabili e gratuita

“Comunque – conclude Iemma – sarà importante aprire un confronto con gli imprenditori e le istituzioni: noi abbiamo a cuore i cittadini e il territorio, oltre ogni possibile strumentalizzazione elettorale”.