Il south working per contrastare lo sradicamento dal sud

“Con la fine dell’estate ogni famiglia calabrese e più in generale del sud, assiste al “contro esodo” dei propri cari, i quali tornano al nord per riprendere a lavorare. Negli ultimi quindici anni sono state oltre due milioni le persone che per motivi di studio e per lavoro hanno dovuto lasciare la terra di origine. Nelle regioni del Sud si è registrata di recente una crescita dei posti di lavoro caratterizzati però da contratti precari e di bassa qualità dal punto di vista professionale. Il fenomeno dello sradicamento dal sud verso il nord della nazione è ormai costante e tenderà sempre più ad aggravarsi. Serve una inversione di tendenza. La pandemia ha accelerato, almeno in alcuni ambiti professionali e produttivi, dei processi di cambiamento”.

Lo afferma in una nota Pierpaolo Pisano, Responsabile Regionale Dip. Lav. Fratelli d’Italia.

“Si pensi alla possibilità di svolgere alcuni lavori da remoto con l’attivazione dello smart working sia nel settore pubblico che nel settore privato. Molte grandi aziende, colossi delle telecomunicazioni e del settore digitale hanno inevitabilmente dovuto remotizzare il lavoro a casa per poter garantire la continuità aziendale e produttiva Tutti i preconcetti rispetto a tale modalità di espletamento delle mansioni lavorative sono venuti meno.

È pur vero che l’adozione di questo nuova frontiera nell’organizzazione del lavoro (per l’Italia) avrà necessità di essere regolamentata e disciplinata fuori da un’ottica emergenziale. Ma dallo smart-working è nato un curioso fenomeno dagli impatti di natura economica e sociale interessanti per il meridione d’Italia, il cosiddetto South Working. Con il ricorso al lavoro remotizzato, tanti lavoratori occupati in grandi aziende del nord sono rientrati nelle regioni meridionali prestando lavoro da casa, migliorando anche la qualità della propria vita e il rendimento lavorativo, un esempio di come una necessità possa diventare una virtù. Alcuni enti accreditati certificano che nelle grandi aziende del nord i lavoratori e le lavoratrici interessati da tale fenomeno sarebbero più del 3 percento. Un’occasione per quest’ultimi di migliorare la loro situazione economica e la loro qualità della vita restituendo ai territori di provenienza quanto perso negli anni. Un’occasione per le aziende del nord che, attraverso questo strumento, potrebbero assumere a sud diminuendo i costi delle sedi aziendali.

Per tali ragioni sarebbe un importante segnale se il prossimo governo decidesse di incentivare tali politiche di rientro attuando leve di fiscalità di vantaggio per le aziende propense a favorire, dove possibile, questa nuova organizzazione del lavoro. Nuovi modelli di lavoro e di sviluppo che favorirebbero sia i lavoratori che i datori di lavoro, che i territori del sud Italia. Segnali importanti per frenare lo sradicamento da sud e uno spopolamento che priva i territori delle energie migliori”.