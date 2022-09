Provinciali: Noi con l’Italia sostiene il centrodestra

In merito alla prossima competizione elettorale per l’elezione del presidente della provincia di Catanzaro, a scanso di equivoci e per evitare eventuali interpretazioni errate circa la posizione assunta da Noi con l’Italia, si ribadisce che la nostra componente, ispiratrice della compagine politica che si presenta alle elezioni del parlamento italiano con la denominazione “Noi moderati”, senza se e senza ma è parte attiva del centrodestra.

Pertanto in virtù di tale collocazione sosterrà, con i propri rappresentanti istituzionali, lo schieramento politico nel quale ufficialmente e convintamente si riconosce. Lo scrive il coordinatore Maurizio Vento.