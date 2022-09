Pitaro (candidato Pd al Senato): Più aree protette per salvaguardare il patrimonio ambientale

Messaggio elettorale autogestito a pagamento

“La Calabria deve puntare, attraverso una programmazione unitarie e cogliendo le opportunità del Pnrr, sul suo polmone ambientale di 612 mila ettari di superficie forestale che ne fanno una tra le regioni con più alto indice di boscosità e la collocano ai primi posti della graduatoria italiana per percentuale di territorio protetto.

Occorre, in tal senso, incrementare l’adozione dei Piani di gestione forestale e riconoscere ai nostri silvicoltori, anche attraverso sostegni adeguati, il ruolo di presidio democratico e della bellezza dei nostri boschi.

E deve puntare sulle risorse naturali, non solo per corrispondere alle sollecitazioni del Piano ambientale dell’Unione Europea (Green New Deal), ma per salvaguardare e far fruttare un potenziale formidabile di acqua, foreste e biodiversità e di tradizioni che Vittorio De Seta ha raccontato nei suoi splendidi documentari come Olmi ha raccontato la Brianza.

L’obiettivo è trasformare la marginalità sociale dell’entroterra in lievito per lo sviluppo. Si può così incrementare l’offerta turistica delle aree interne e montane ferite dallo spopolamento, che se non fermato lascia spazio alla speculazione e all’invasività criminale, e da povertà diffuse.