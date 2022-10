Politiche nazionali: “ottimo risultato di Fratelli d’Italia a Sellia Marina”

Non possiamo che essere contenti del risultato ottenuto da Fratelli d’Italia in tutta la regione Calabria durante le politiche nazionali, attestandosi primo partito e facendo eleggere l’On. Wanda Ferro sia al plurinominale che all’uninominale.

53799 voti di coalizione nella provincia di Catanzaro e 22,35 punti percentuali e primo partito nella città di Catanzaro.

Queste le parole di Antonio Zicchinella referente di Fratelli d’Italia su Sellia Marina.

Non avevamo dubbi di questa affermazione del partito nella provincia di Catanzaro e non possiamo che essere ancor più contenti di aver contribuito a questa storica vittoria che vedrà il nostro leader nazionale Giorgia Meloni, primo premier donna in Italia.

Su Sellia Marina siamo riusciti ad ottenere rispetto le passate elezioni un risultato che ha visto Fratelli d’Italia affermarsi secondo partito al Senato con 644 voti rispetto ai 90 voti presi cinque anni fa e, terzo partito alla Camera con 562 voti rispetto ai 110 delle passate elezioni.

Non ci resta che continuare a lavorare per il partito, crescendo sempre più come numero di iscritti, aprendo una sezione di circolo per continuare a stare giornalmente tra la gente e portare Fratelli d’Italia primo partito in paese.

Auguriamo tutti gli iscritti del circolo di Sellia Marina – conclude Zicchinella – un buon lavoro a tutti gli eletti del partito alla Camera e al Senato.