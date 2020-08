Nuova Rima diventa Rima distribuzione Srl, cambia nome ma non qualità dell’offerta che si amplia

Nuova Rima, storica attività operante nella vendita di ricambi per auto, moto e veicoli industriali, dopo 40 anni cambia veste in RIMA Distribuzione srl, spostando la sua sede di Catanzaro in viale Magna grecia,9 Catanzaro (Quartiere Santa Maria ) e vestendosi di immagine rinnovata ed evoluta.

L’obiettivo che la proprietà si prefigge è quello di mirare ad a dare alla clientela un servizio sempre più efficiente e al passo con i tempi, investendo non solo sulla vendita diretta, ma, grazie alla sempre maggiore professionalizzazione del proprio personale, anche sull’ e-commerce.

Già da tempo la Nuova Rima era conosciuta e apprezzata non solo sul territorio catanzarese come punto di riferimento del settore ricambi, ora, la nuova società punta ancora più in alto, pur mantenendo inalterati i valori di correttezza e qualità e di soddisfazione del cliente da sempre suoi lavorando con ottimismo, spirito di sacrificio e voglia di andare avanti in un contesto economico non sempre lineare e semplice e nonostante tutte le difficoltà tipiche di questo periodo particolarmente ambiguo.

Contatti (096161753 – rimadistribuzione@gmail.com)