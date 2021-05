Lockdown e palestre chiuse, ritorna in forma con una dieta bilanciata

Il benessere di una persona dipende da due principali fattori, la salute mentale e la salute del corpo. La situazione attuale ha messo in difficoltà entrambi i fattori, il non poter uscire e l’impossibilità di fare sport hanno infierito su tutti i punti di vista. Eppure non è un buon motivo per arrendersi.

Per molti questo lockdown ha rappresentato la possibilità di riscoprire la bellezza della cucina e il gusto delle preparazioni artigianali, preparare i propri pasti partendo dagli ingredienti primi è sicuramente molto più salutare, e anche il sapore risulta spesso totalmente diverso, ed è bene quindi affidarsi a risorse comprovate come il volantino Lidl della prossima settimana per scegliere la vostra spesa adeguatamente e permettervi di organizzare la vostra dieta scegliendo in anticipo le materie prime da acquistare.

Eppure non basta saper cucinare da zero, ci sono delle piccole accortezze dal punto di vista della tipologia del cibo e della quantità che va assunta che possono rendere la preparazione dei propri pasti una vera e propria scelta di benessere. Sì perché una dieta equilibrata può essere più efficace di un’attività fisica fatta controvoglia e in malo modo. Ovviamente niente si può sostituire al sano esercizio fatto con passione, ma possiamo sicuramente migliorare le nostre possibilità di rimanere in forma.

Frequenza non vuol dire quantità

Importantissimo mangiare la giusta quantità di cibo con la giusta frequenza, seguire una dieta non vuol dire digiunare, tecnica assolutamente sconsigliata da ogni dietologo. Volendo seguire una dieta equilibrata, di circa 2000 calorie giornaliere (qui potete capire come Calcolare il vostro fabbisogno giornaliero in calorie) dovremmo suddividerle nel seguente modo

Colazione 25%

Pranzo 30%

Cena 25%

Aggiungendo poi due spuntini tra colazione e pranzo e pranzo e cena, ognuno dei quali rappresentante il 10% del tuo fabbisogno giornaliero.

E’ importante mangiare sano

Verdura di stagione, carne di qualità, frutta, cereali e anche carboidrati. È importante mangiare tutto, con moderazione e criterio, ma diversificare la nostra dieta è essenziale per il nostro organismo. Ovviamente il consumo di carne e carboidrati va ridotto, soprattutto rispetto alla tradizione culinaria italiana dove questi due alimenti risultano essere protagonisti.

È importante il consumo di cereali e legumi per integrare le proteine, limitare l’utilizzo del sale e dello zucchero e optare per prodotti freschi e di stagione.

L’acqua è il nostro alleato migliore

Con l’estate che si avvicina aumentare le dosi di liquidi ingeriti può fare bene. I sali minerali permettono al nostro corpo di lavorare senza problemi e di ridurre l’affaticamento. Anche the e tisane risultano essere molto salutari così come integratori minerali e vitaminici da abbinare comunque ad una frequente consumazione di frutta e verdura

La cucina non fa miracoli

Una dieta sana e equilibrata può essere un punto di partenza e un’agevolazione, ma non potrà mai sostituire l’attività fisica e uno stile di vita sano. Muoversi, anche solo camminare, ha benefici sul tutto il corpo a partire dalla circolazione sanguigna, così come corretti orari di riposo. Curare il nostro corpo non è facile e richiede un po’ di studio, ma i risultati valgono ogni singolo minuto speso.