Come inviare un telegramma di condoglianze online

Il telegramma è un mezzo di comunicazione ancora diffuso nel nostro Paese. Si tratta infatti di uno strumento molto utilizzato per trasmettere messaggi di cordoglio e di condoglianze. La consuetudine, infatti, vuole che si esprima formalmente la partecipazione al lutto e al dolore di amici, parenti, colleghi e conoscenti proprio per mezzo di un telegramma, da preferire a comunicazioni troppo informali inviate tramite social network o WhatsApp.

Cuoricini, faccine dalle espressioni tristi e disegnini non fanno parte del galateo delle condoglianze. Le parole di conforto e di consolazione pensate, sentite e scelte con cura sono meglio degli emoji. Quando viene a mancare una persona cara a un amico o a un conoscente, tuttavia, non è mai semplice capire che cosa dire per esprimere al meglio il proprio messaggio di vicinanza. In questi casi, può essere utile ricorrere ai consigli della guida su cosa scrivere in un telegramma di condoglianze pubblicata da Ufficio Postale.

Gli esempi suggeriti, che possono semplicemente venire copiati e incollati nel proprio messaggio di cordoglio, sono suddivisi per categorie. Si va dalle frasi di condoglianze più generiche (indicate nel caso in cui non si abbia una confidenza stretta con il destinatario) a quelle più dirette e meno formali. Dai messaggi specifici per la morte di un padre a quelli per la perdita di una madre. Da quelli per esprimere vicinanza a un parente, ai messaggi di partecipazione al lutto da recapitare a un collega di lavoro.

È concesso ammettere di essere rimasti senza parole, così come menzionare un ricordo positivo collegato alla persona scomparsa. Sono invece da evitare le frasi fatte o i luoghi comuni come “sicuramente lui/lei starà riposando in un posto migliore”, e anche i paragoni come “capisco benissimo quelli che stai provando”.

Il modo più semplice e rapido per inviare un telegramma di cordoglio è tramite pc, smartphone o tablet. Grazie a Internet non è più necessario recarsi in posta e fare lunghe file agli sportelli. La procedura di inoltro può essere svolta direttamente da casa o dall’ufficio, con possibilità di consegna in giornata. Il telegramma viene compilato online dal mittente, ma recapitato al destinatario nel tradizionale formato cartaceo, proprio come se fosse stato spedito da un ufficio postale.