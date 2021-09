Bollette Luce e Gas: gli italiani raggirati spendono di più in bolletta

Le forniture di Luce e Gas sono indispensabili per tutte le famiglie, e per questo motivo è fondamentale dedicare del tempo alla gestione dei contratti con i fornitori, in modo da avere sotto controllo le spese e i propri consumi. Questo è ancora più importante in questo periodo in cui il servizio di Maggior Tutela sta per terminare e il Mercato Libero dell’energia diventerà obbligatorio.

In questo scenario, l’ARERA, l’Autorità per Energia Reti e Ambiente, che è l’organo che regolamenta e vigila sul corretto funzionamento dei mercati energetici, ha condotto un monitoraggio sulla convenienza del mercato libero dell’energia, analizzando oltre 2 mila tariffe di centinaia di operatori su tutto il territorio nazionale e confrontandole con le tariffe previste dal servizio di maggior tutela.

Il risultato del monitoraggio evidenzia chiaramente due cose:

meno del 5% delle tariffe per l’energia elettrica e meno del 10% delle tariffe per il gas naturale presenti sul libero mercato sono più convenienti delle tariffe in maggior tutela pochissimi italiani utilizzano dei servizi di comparazione per scegliere la nuova tariffa o il nuovo operatore e ancora moltissimi italiani si affidano alle chiamate invasive di call center o alle visite di venditori porta a porta

Le tariffe che fanno risparmiare, quindi, vanno cercate e confrontate con attenzione prima di richiederne l’attivazione. Per questo motivo, il modo migliore per cercare la tariffa più conveniente è quello di utilizzare un comparatore di tariffe che consenta anche la personalizzazione della ricerca inserendo i propri parametri sui consumi. Anche affidarsi a consulenti energetici imparziali può essere fondamentale per trovare le poche tariffe che fanno realmente risparmiare.

L’ARERA dichiara: “I primi approfondimenti [..] sembrano mostrare come non sempre il cliente sceglie l’offerta economicamente più vantaggiosa. […] questo fa presumere che la sottoscrizione delle offerte continui in modo prevalente ad essere effettuata dopo essere stati contattati da un call center o da un agente di vendita e che il cliente non sfrutti appieno gli strumenti a disposizione per una scelta consapevole.”

L’Autorità, con queste parole, certifica quello che tutti gli italiani già sanno: ci sono call center truffaldini che, usando vari tipi di inganni e bugie, riescono a rubare i dati delle forniture ai clienti meno attenti, attivando contratti luce e gas che non sono assolutamente convenienti per il cliente finale (ma solo per questi truffatori).

Abbassalebollette.it, portale specializzato nel risparmio sulle bollette energetiche, da mesi documenta le più diffuse truffe telefoniche ai danni dei consumatori. Lo stesso portale, prima ancora dell’Autorità, ha pubblicato uno studio in cui si dimostrava come il passaggio al mercato libero dell’energia non fosse garanzia di risparmio, ma che i vantaggi in bolletta ci sono solo a patto di scegliere una tariffa davvero conveniente e in linea con il proprio profilo dei consumi.

Oltre a documentare le principali forme di truffe sulle bollette, Abbassalebollette.it ha messo a disposizione un servizio gratuito di supporto ai clienti: lo Sportello SOS Truffe per la tutela dei consumatori. Gli esperti di Abbassalebollette.it analizzano i contratti e le tariffe di chi pensa di essere stato truffato e aiutano i clienti a liberarsi da contratti poco convenienti, attivando delle offerte davvero convenienti.

In conclusione, per evitare di spendere di più sulle bollette, bisogna stare attenti ai truffatori e bisogna muoversi in prima persona alla ricerca della migliore tariffa, usando i tanti strumenti gratuiti online per confrontare le tariffe e scegliere le più convenienti.