L’ombra del doping su Tokyo 2020: doping e pandemia

L’esperto di doping dell’ARD Hajo Seppelt sostiene che i giochi di Tokyo siano i giochi del doping.

La ricerca effettuata da sitiscommesse.com, dopo queste affermazioni, ha cercato di fare un po’ di chiarezza sulla pandemia e sui mancati controlli antidoping.

Gli esperti del sito hanno controllato i paesi con il maggior numero di atleti e di membri dello staff squalificati per uso di sostanze che migliorano le prestazioni provando a capire se nell’ultimo anno ci siano, effettivamente, stati meno controlli e meno sanzioni.

La ricerca ha anche scoperto quali siano gli sport in cui si usano più sostanze proibite e anche quali siano, in media, le squalifiche degli atleti. In Germania, per esempio, al momento ci sono 15 squalificati per circa 4 anni e mezzo a testa.

Se vogliamo parlare, invece, degli atleti abbiamo 382 squalificati con l’atletica leggera a farla da padrona. Le sanzioni durano quasi 5 anni (4 anni e otto mesi) e sono più lunghe rispetto alla media generale dello sport (parliamo, infatti, di circa 4 anni e due mesi).

I paesi che sono severi sono tanti. Abbiamo, al primo posto, l’India con 285 atleti che non possono partecipare a nessun evento sportivo.

Nell’America del Nord, invece, si preferisce squalificare a vita. Il Canada squalifica più degli Stati Uniti: abbiamo 18 atleti canadesi squalificati rispetto a 14 statunitensi.

Se parliamo di allenatori lo sport in cui ci sono più squalifiche è il ciclismo mentre tra i membri dello staff l’Italia è quella più severa con 64 sanzioni.

Le squalifiche e le sostanze più frequenti al microscopio

Gli sport con più squalifiche

Al primo posto con 382 casi abbiamo l’atletica, poi il bodybuilding con 371, il sollevamento pesi con 285, il ciclismo con 226, il powerlifting con 214, il rugby con 79, il wrestling con 61, gli sport per disabili con 51, la boxe con 47, l’MMA con 36.

I paesi più squalificati

In quest’altro grafico la ricerca si sofferma sui paesi più squalificati e al primo posto abbiamo l’India con 285 casi, la Russia con 232, gli USA con 152, la Turchia con 123, il Kazakistan con 111, il Brasile con 88, l’Ucraina con 84, il Sudafrica con 71, la Repubblica Ceca con 66, il Regno Unito con 54.

I paesi con squalificati a vita

In questo caso abbiamo al primo posto il Canada con 18, gli USA con 14, la Repubblica Ceca con 14, la Russia con 12, l’Austria con 12, l’Estonia con 4, la Turchia con 3, la Romania con 3, la Svizzera con 2, la Svezia con 2, il Kazakistan con 2, l’Italia con 2, l’India con 2, l’Australia con 2.

I casi di doping in base al sesso

Per quanto riguarda questa tabella gli uomini sono più squalificati delle donne. Si parla di 1740 casi contro 485. Le squalifiche di sesso sconosciuto sono 74.

Sport in cui lo staff viene squalificato maggiormente

Il ciclismo è lo sport in ci sono più squalifiche dello staff con 44 casi. Al secondo posto abbiamo l’atletica con 37, n.d. e sollevamento pesi con 13, nuoto con 13, bodybuilding con 7, calcio con 5, boxe con 4, pallamano con 3, canoa con 1, tennis con 1, wrestling con 1, lancio del giavellotto con 1, powerlifting con 1, sci di fondo con 1, fitness con 1, scherma con 1, hockey su ghiaccio con 1, calcio australiano con 1.

Le sostanze più usate

In questa tabella abbiamo al primo posto gli anabolizzanti come sostanza più usata con 14, eritropoietina e testosterone con 13, steroidi con 8, LGD-4033 con 2, trasfusioni di sangue ed efedrina con 2.

Gli allenatori più sanzionati

Al primo posto di questa tabella abbiamo l’Italia con 64 casi, la Russia segue con 19, la Cina con 12, gli USA con 10, la Romania con 8, il Kazakistan con 4, l’Estonia con 3, il Canada con 3, il Belgio con 3, Austria e Australia con 3.

Tokyo 2020 e il primo caso di doping

Mentre un judoka egiziano va contro lo spirito olimpico non stringendo la mano all’avversario israeliano c’è stato anche il primo caso di doping nel triathlon.

L’atleta ucraina Yelistratova è stata trovata, infatti, positiva all’EPO. Il bilancio, però, delle analisi antidoping effettuate nel 2020 non è dei migliori. Nel 2019 sono state squalificate il doppio delle persone: 670 contro 381. Non va meglio con le sanzioni: 518 con 104.

