Nutrazione, due giorni di approfondimento a Lamezia Terme

Nelle giornate dell’ 1-2 ottobre si svolgerà presso il T hotel di Lamezia Terme il Congresso dal titolo “Nutrazione”, organizzato da Mimma Caloiero , Francesca Graziano e Monica Aloe, che vede una terza edizione piena di novità; infatti dopo il successo delle prime due edizioni ecco che ritorna ampliando lo scenario oltre che alla nutrizione nel suo essere, soprattutto alla luce dell’ elevata percentuale di sovrappeso e obesità che caratterizza l’ età pediatrica degli ultimi decenni al sud e nella fattispecie la Calabria, (nonostante culla della dieta mediterranea), alla nutrizione artificiale, tassello fondamentale nella cura di alcune patologie complesse dell’ età pediatrica che mai come ora, in tempi Covid, vede l’importanza di avere équipe istruite in merito a questo tipo di alimentazione anche nella nostra regione, evitando viaggi in tempi Covid, difficili da praticare, viste le numerose restrizioni da decreto nazionale.

Dunque, nella prima giornata, la dottoressa Antonella Diamanti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, tratterà la nutrizione artificiale, le sue metodiche i suoi vantaggi ed i sistemi di appropriatezza nella pratica, rivolgendosi al personale medico e paramedico; nella seconda giornata il tema nutrizione verrà sviscerato, a partire dal diabete di tipo uno al diabete di tipo due, all’iperisnulinismo, ad alcune complicanze – obesità correlate tra cui l ovaio policistico connesso con l’ iperinsulinismo, la dieta mediterranea e l’utilizzo dei nutraceutici, la dieta intesa come tradizione culinaria internazionale, vista la necessità di una visione transculturale dei cibi; inoltre un intervento del prof. Calvani Menotti sulla medicina di genere, che rappresenta il presente, ma soprattutto il futuro della medicina ed infine un piacevole incontro con un ragazzo del Sud, giovane imprenditore che ha fatto si che il sano cibo diventasse la sua forza, nella riscoperta del grano antico, Stefano Caccavari. Il tutto fortemente voluto e realizzato dalla dottoressa Mimma Caloiero ff dell’ Uoc di pediatria di Lamezia Terme e dalle sue collaboratrici dott. ssa Francesca Graziano e Monica Aloe, che si occupano rispettivamente dell’ambulatorio di gastroenterologia e nutrizione e dell’ambulatorio di diabetologia, sviluppando quindi questo tema nell’ ambito clinico. I posti sono limitati per via delle normative Covid e le iscrizioni sono state aperte proprio in questi giorni.

L’evento è organizzato dalla segreteria organizzativa ECOMEETING di Concetta Procopio in collaborazione con INNOVAFORMEZ.