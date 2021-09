McDonald’s Assume 70 nuovi addetti

McDonald’s è presente sul territorio calabrese dal 1995 con 15 punti di vendita, è presente anche a Montepaone nel centro commerciale Le Vele, a Catanzaro nel parco Le Fontane e Le Aquile Business Center, a Lamezia Terme nel Centro I Due Mari e su via del Progesso e Crotone. Anche durante la pandemia, e con le conseguenti restrizioni, attraverso il servizio McDrive, McDelivery ed Asporto, ha mantenuto alti gli standard di servizio al cliente. Per questo motivo, tutta la forza lavoro è stata mantenuta attiva. Con l’approssimarsi dell’auspicata fine delle restrizioni, anche in Calabria, in particolare a Montepaone, Catanzaro, Lamezia e Crotone sta programmando nuovi inserimenti negli organici di base, è possibile inviare la candidatura via email a: job@people-mcd.it.