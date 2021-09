In Primis al Palco propone “Septemberfest”: dal 17 al 19 settembre

Dal 17 al 19 settembre, dalle ore 18.00, IN PRIMIS AL PARCO, è orgoglioso di presentare l’evento in esclusiva “SEPTEMBERFEST, organizzato per ravvivare le serate della nostra città, ad attendervi tante birre di qualità, tra cui l’artigianale di Marco Abramo, che accompagneranno prelibatezze per il palato, come il morsello di Mafredi e tanti altri prodotti gastronomici tipici calabresi!

Le tre serate saranno animate da artisti di strada e tanto divertimento, inoltre saranno ricche di musica dal vivo con gruppi e dj set! Vi ricordiamo che nelle stesse date in primis al parco rimarrà comunque aperto al pubblico con pizzeria e ristorante! Vi aspettiamo.