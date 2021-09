Iscrizioni aperte fino al 28 settembre all’Its Cadmo Academy

Nasce in Calabria l’ITS Cadmo Academy, percorsi gratuiti post diploma nell’area della tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

C’è ancora tempo fino al 28 settembre per iscriversi ai corsi post diploma dell’istituto Tecnico Superiore “ Cadmo Academy” con sede a Soverato. Si tratta di percorsi gratuiti di Istruzione Tecnica Superiore con l’obiettivo di formare figure specializzate immediatamente spendibile in azienda. Ancora pochi giorni di tempo, dunque, per presentare la domanda e partecipare alla selezione dei percorsi con rilascio diploma post-secondario biennale.

I corsi di questo primo biennio, sono completamenti gratuiti e non prevedono tassa di iscrizione o rette.

Per favorire la frequenza ai partecipanti residenti fuori territorio, sarà data la possibilità di soggiornare gratuitamente a Soverato nei giorni in cui sono previste lezioni nelle aule-laboratorio.

I corsi sono progettati in sinergia tra enti di formazione, istituti di istruzione secondaria superiore, enti locali, l’università , imprese e associazioni datoriali.

Un mix vincente tra teoria, pratica e stage in azienda (Clicca qui per tutte le info).

L’Academy ha già sottoscritto partnership e collaborazioni con aziende leader del settore, tra cui COMAU di Grugliasco (To) e SHENEIDER SPA (clicca qui) di Stezzano (Bg). Le due aziende supporteranno la realizzazione dei laboratori di Automazione e Robotica e la creazione di un “Innovation Hub” aperto anche alle aziende 4.0 della regione Calabria.

Inoltre nel settore informatico numerose aziende tra cui la Sinapsys del gruppo Maggioli.

Accordi con importanti realtà Nazionali con “ l’ITS ICT del Piemonte” e le imprese collegate.

Tra i soci fondatori istituzionali della fondazione Cadmo Academy anche: l’UNICAL (Facoltà di Ingegneria Informatica), per il riconoscimento dei crediti; l’ITT Malafarina di Soverato; il Comune di Soverato; la BCC di Montepaone Lido, imprese ed enti di formazione .

Questi percorsi rappresentano un’irripetibile opportunità di formazione e una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Le figure di riferimento sono:

1) Cloud specialist: è la figura professionale che si occupa di servizi e soluzioni Cloud e il percorso insegnerà a sviluppare, installare, configurare reti di Cloud computing e servizi di Cloud storage.

2) Programmatore 4.0: ovvero il tecnico qualificato nell’automazione e nella programmazione robotica e il percorso d’apprendimento formerà esperti in cybersicurezza, Ict e gestione efficace della commessa software.

3) Security specialist: è il sistemista specializzato nella gestione della sicurezza dei sistemi informatici delle aziende dall’autenticazione al controllo fino all’anti-hacking. Le lezioni saranno finalizzate ad approfondire – tra gli altri – i protocolli antivirus, antispam, firewall e di autorizzazione all’accesso dati.

Per info e iscrizioni: www.itscadmo.it, info@itscadmo.it, 328/3325826 – 388/9844721 – 335/7481460.