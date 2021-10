Blocchi personalizzati per la promozione aziendale

I gadget personalizzati sono accessori che servono a diffondere l’immagine di un’azienda e a promuovere la sua identità. Tra le tante soluzioni a disposizione in questo ambito meritano di essere segnalati i block notes personalizzati. Un contesto tipico in cui i clienti ricevono in omaggio dei blocchi per gli appunti customizzati è quello della banca. Ma ovviamente oltre ai taccuini possono essere consegnati anche degli altri oggetti, come per esempio le penne. Tutti questi dettagli contribuiscono a rendere più personale e sentita l’esperienza nei confronti dell’azienda, il cui nome potrà circolare più facilmente.

I pregi dei blocchi personalizzati

Si tratta, poi, di una tipologia di regalo grazie a cui il cliente si sente tenuto in considerazione e valorizzato. Come è facile intuire, i blocchi personalizzati sono gadget aziendali che si dimostrano preziosi e apprezzati non solo nel contesto di una strategia di comunicazione rivolta ai clienti, ma anche per le interazioni con altre aziende o semplicemente per i rapporti di lavoro interni. Questo è il motivo per il quale in occasione di eventi e fiere aziendali si sceglie di produrre o ordinare dei taccuini personalizzati su cui sia impresso il logo aziendale. Questi, così, potranno essere adoperati per scrivere appunti o per segnare degli appuntamenti, come una vera e propria agenda. E non si può sottovalutare il fatto che i prodotti di cancelleria personalizzati rappresentano un’idea regalo eccellente per sorprendere una persona a cui si vuol bene.

Guida all’acquisto

Sul mercato si possono trovare blocchi personalizzati di vari formati, anche se nella maggior parte dei casi quelli che vengono usati di più sono il formato A4 e il formato A5. Va detto, comunque, che ci sono aziende che optano per il formato A6, in quanto prediligono delle dimensioni più piccole. Inoltre, è sempre possibile realizzare vari modelli con misure differenti in modo che sia il cliente stesso a scegliere la soluzione che preferisce. A prescindere dalle misure, però, ci sono alcuni aspetti che devono essere tenuti in considerazione per garantire l’efficienza di una strategia di comunicazione. Per esempio sui block notes deve essere stampato il logo aziendale, la cui identità deve essere richiamata anche dai colori.

Quando sono fondamentali i block notes personalizzati

Che si parli di taccuini o di block notes, il concetto è sempre lo stesso: si parla di quaderni, disponibili in formati differenti, di formato piccolo, in modo da poter essere maneggiati con facilità e trasportati ovunque. Questi blocchi personalizzati per gli appunti possono avere fogli bianchi, oppure a righe o a quadretti. Nel caso dei fogli bianchi in genere vi si ricorre per fare schizzi o per disegnare. Ad ogni modo si tratta di uno strumento di lavoro che serve in ufficio e, più in generale, in qualunque ambito aziendale, oltre che a casa.

I block notes e le strategie di marketing

La funzionalità e la concreta utilità dei blocchi personalizzati per gli appunti possono essere messe in risalto con una adeguata customizzazione: in questo modo tali gadget aziendali diventano un veicolo pubblicitario e uno strumento per favorire la promozione aziendale. Durante convegni ed eventi, per esempio, i taccuini possono essere concessi in omaggio ai partecipanti: questi, poi, contribuiranno a far circolare il marchio e ne aumenteranno la fama semplicemente usando quei block notes. Questa è la ragione per la quale il logo deve essere il più possibile in evidenza: solo così i taccuini si possono trasformare in uno strumento di comunicazione aziendale efficace sia sul breve termine che sul medio e lungo periodo.

La durata nel tempo

E proprio la durata nel tempo è uno degli aspetti che meritano di essere presi in considerazione quando si parla di gadget personalizzati e, in questo caso, di block notes personalizzati. Si tratta, infatti, di soluzioni il cui messaggio può durare e proliferare nei giorni, nelle settimane, nei mesi e perfino negli anni a venire. Insomma, una sponsorizzazione davvero preziosa, anche perché dura più a lungo rispetto alla maggior parte degli altri prodotti che possono essere impiegati a scopi promozionali. E se poi ai blocchi personalizzati si abbinano anche una matita o una penna, ecco che il risultato sarà ancora migliore.

I blocchi personalizzati di HiGift

