I PFloyd’s Shadows presentano il loro primo DocuLive

I PFloyd’s Shadows (Nino Gil chitarra solista; Santo Serra tastiere; Luca Giglio voce; Andrea Lanzellotti batteria; Fabio Palaia basso; Sergio Uccello chitarra ritmica) sono pronti e in largo anticipo per la stagione 2022. Sabato 19 marzo presentano il loro primo DocuLive (unico in Calabria) dedicato ai Pink Floyd nello scenario unico del Museo del Rock di Catanzaro, “Reflections & Echoes”. Inizio fissato alle ore 17:30. L’ingresso è gratuito ma contingentato; necessario il green pass rafforzato. Aprirà e commenterà l’evento Piergiorgio Caruso.