Cropani Marina, Centro Commerciale La Torre: Buona la prima! Presentato il programma estivo

Parte col tutto esaurito il primo incontro del nutrito programma culturale che da ieri e per la durata di due mesi, si svolgerà nei locali del Centro Culturale Kropos ubicato nel Centro Commerciale La Torre di Cropani.

Si può ritenere più che soddisfatto Eugenio Mercuri che ha intravisto nella realizzazione di questa innovativa forma di intrattenimento, finora unica nel suo genere in Calabria, una spinta decisiva per il decollo dello sviluppo culturale non solo di Cropani ma anche di molti territori limitrofi e non solo. L’iniziativa destinata a coinvolgere un numero sempre crescente di avventori del Centro Commerciale i quali potranno piacevolmente accompagnare la rituale spesa del sabato pomeriggio con l’intrattenimento all’interno del Centro Culturale, è stata accolta di buon grado dalla locale amministrazione comunale che l’ha patrocinata.

Ogni sabato ci si potrà infatti immergere in un ambiente gradevole e molto curato nei dettagli, ammirando le pregevoli tele esposte, ascoltando i racconti fatti da scrittori mentre si diffondono le note musicali di apprezzati musicisti.

Ieri pomeriggio si è svolto il primo appuntamento durante il quale lo scrittore Vitaliano Fulciniti ha presentato il suo libro dal titolo “Dall’accoglienza all’integrazione” edito da Rubbettino. Come lo stesso Fulciniti ha raccontato, il testo, giunto ormai alla 74^ presentazione dalla sua prima pubblicazione, ha recentemente ricevuto anche l’apprezzamento scritto del Santo Papa Francesco ed è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’evento è stato introdotto da una breve presentazione di Eugenio Mercuri il quale, dopo aver illustrato il nutrito programma culturale già approntato, ha ceduto la parola per un saluto istituzionale a Paolo Colosimo, Presidente del Consiglio Comunale di Cropani. Questi dopo aver portato il saluto del Sindaco, fuori sede per impegni istituzionali, suo personale e dell’intera amministrazione comunale, ha ribadito l’interesse dell’amministrazione comunale al costante sviluppo di qualunque attività culturale.

Molto toccanti le storie di vita vissuta all’interno del Regional Hub Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, raccontate da Fulciniti, che la struttura l’ha diretta per soli 14 mesi e dalle quali nasce il libro presentato, il quale ha raccontato con dovizia di particolari come sia possibile fare accoglienza ed integrazione in modo corretto e produttivo, offrendo una nuova possibilità di vita a chi giunge disperato sulle nostre coste.

L’intero racconto è stato reso ancor più intenso dal sottofondo musicale magistralmente offerto dalla chitarra di Alessio Patamia, apprezzato e stimato musicista originario di Cropani che ha accompagnato con le sue melodie l’intero evento.

La serata è stata infine particolarmente impreziosita dall’estemporanea di pittura realizzata da Monica Arabia, pittrice di Cutro che ha più volte partecipato unitamente a Vitaliano Fulciniti ad iniziative culturali. L’artista ha realizzato un “quadro a quattro mani” unitamente alla figlia Marialba Colacino, giovanissima e promettente artista. Il quadro realizzato che raffigura un maestoso veliero che solca i mari e, come la stessa Monica ha descritto, rappresenta il fantastico viaggio dei “Frammenti di Umanità” di Fulciniti, è stato donato a quest’ultimo.