Buon lavoro agli amministratori di Andali, che facciano fruttare il finanziamento avuto

Sono nata ad Andali dove ho trascorso una parte della mia infanzia e dove è rimasto un pezzetto del mio cuore. Anche se ho trovato il paese un po’ cambiato, la notizia che ad Andali è stato concesso un notevole contributo per la sicurezza e stata accolta con viva soddisafazione anche da noi andalesi che siamo lontani Desidero far pervenire agli amministratori il mio sincero augurio di buon lavoro certa che questa straordinaria occasione sarà colta al meglio da tutti e tutti lavoreranno per il bene del nostro paese. Noi che siamo lontani ricordiamo il luogo dove siamo nati e .che cosituisce un punto fermo della nostra vita. Tornando non ho ritrovato “za Rubina” dove si andava a passeggio ,la stella dove si faceva il bucato ,non ho più sentito l’ acciottolio degli zoccoli degli asini sulla “ mpietrata” ,l’ odore delle castagne infornate ,i “l’alli”seduti davanti alla mezza porta sul “ vignano” “ u crocello” ecc. Ma il tempo passa ed i luoghi cambiano essi rimangono però sempre nei nostri ricordi come patrimonio che ci arricchisce. Ancora buon lavoro e grazie del vostro impegno per il nostro paese.

Berenice Brutto

*Già Vicequestore di Catanzaro