Sulla croce per volare!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa di Domenica 30 Agosto 2020.

DALLA PRIMA LETTURA (libro del profeta Geremìa 20,7-9)

Un giorno il profeta Geremìa disse: “Signore, tu mi hai sedotto: ed io non sono riuscito a resisterti. Mi hai voluto per forza: ed hai vinto. Ora però tutti mi deridono: e mi disprezzano. Quando parlo a nome Tuo infatti, non posso fare a meno di gridare ed urlare: “Basta con le ingiustizie e le violenze!”. E per questo tutti mi prendono in giro: mettendomi IN CROCE tutto il giorno. Sai quante volte mi sono detto: «Basta! Non penserò più al Signore: non parlerò più nel Suo nome!»? Ma nel mio cuore ormai arde il Tuo fuoco: che brucia dentro di me e m’infiamma. Io cerco di spegnerlo, ma proprio non ci riesco!”. E così Geremia capì che doveva arrendersi a Dio: e senza più abbattersi, abbracciare la sua CROCE con coraggio !

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 62,2.3-4.5-6.8-9)

Il mio cuore ha sete di Te, Signore. Oh Dio, tu sei il mio Dio: fin dal mattino ti cerco. Il mio cuore è arido e secco: ha sete di Te, Signore. Così sono venuto qui nel tuo santuario: a contemplare la Tua grandezza. Perché il Tuo amore è la cosa più preziosa che ho: più preziosa della mia stessa vita! Per questo non smetterò mai di cantare il tuo nome. Ti benedirò ogni giorno della mia esistenza: alzando le mani verso il cielo. Perchè solo lodandoti, la mia bocca si sazia: come quando mangia i suoi cibi preferiti! Se penso a Te, ed a quante volte sei venuto in mio aiuto, il mio cuore esulta di gioia. Come una mamma col suo piccolo, mi hai sempre tenuto per mano: come un’aquila col suo cucciolo, mi hai sempre portato sotto le tue ali. Per insegnarmi a VOLARE !

DALLA SECONDA LETTURA (lettera di Paolo ai cristiani di Roma 12,1-2)

Carissimi fratelli, Dio ci ama tanto. Per questo vi esorto ad abbracciare la vostra CROCE senza paura: offrendo la vostra vita a Lui. E’ questa infatti,

un offerta spirituale che lui gradisce. Non adattatevi cioè alla mentalità degli uomini: ma lasciatevi trasformare da Dio. Rinnovate il vostro modo di pensare, in modo tale da poter capire quello che il Signore vuole da voi: ciò che è buono e a Lui gradito !

DAL VANGELO (Matteo 16,21-27)

Ad un certo punto Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che a Gerusalemme, i maestri della Bibbia ed i capi dei sacerdoti, lo avrebbero fatto soffrire molto: fino a metterlo in CROCE. Ma che dopo tre giorni sarebbe VOLATO in cielo: risorgendo.

Sentendo quelle parole, proprio Pietro che Gesù aveva appena nominato “pietra” della sua comunità, si lasciò prendere dalla paura. Infatti chiamò in disparte il maestro e contrariandolo gli disse: “No, Signore: se è così non andiamo a Gerusalemme! Dio non può volere questo!”. Allora Gesù si voltò verso di lui, ed arrabbiato gli disse: “Allontanati da me, Satana! Tu mi sei di ostacolo, perché non pensi col coraggio di Dio: ma con la paura degli uomini!”

Rivolto agli altri discepoli, poi concluse: “Se qualcuno vuol venire dietro di me, la smetta di pensare solo a se stesso, prenda la sua CROCE con coraggio: e mi segua. Perché chi dona la sua vita per me, la riavrà: chi invece è troppo attaccato alla sua vita per donarla, la perderà. E se hai perso la tua vita, a che ti serve aver posseduto il mondo intero?

Anche pagando tutto l’oro della terra, il giorno della tua morte nessuno potrà ridartela! Il Figlio dell’uomo invece, con la potenza del Padre suo e degli angeli, può farvi vivere felici in eterno: rendendo a ciascuno in base alle sue azioni!”. … E così i discepoli capirono che non dovevano avere paura di salire SULLA CROCE di Cristo: perché proprio abbracciati a quella CROCE, Lui li avrebbe fatti VOLARE!”.

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it