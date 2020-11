Attivi e positivi!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti

ai testi biblici, della Messa di Domenica 15 Novembre 2020.

DALLA PRIMA LETTURA (libro dei Proverbi 31,10-13.19-20.30-31)

Come è difficile trovare una donna forte e POSITIVA: che non si abbatte mai. Una brava moglie vale più di mille perle: la sua famiglia non cadrà mai in disgrazia. Il marito ha piena fiducia in lei, perchè lei gli dà gioia: non dispiaceri. È sempre ATTIVA, si procura lino e lana e li lavora con le mani, ma è anche POSITIVA: perché lavora volentieri, con allegria. E soprattutto segue sempre gli insegnamenti del Signore: aiuta i bisognosi ed è generosa con i poveri. La bellezza delle donne infatti sfiorisce, ed il loro fascino ti illude: ma una moglie che ama il Signore, non ti deluderà mai. Per tutto quello che fa, siatele sempre riconoscenti. E tutta la città parli bene di lei: perché è una donna ATTIVA E POSITIVA !

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 127,1-5)

Beato chi ama il Signore: e percorre le Sue strade. Sarà un uomo ATTIVO che si guadagna da vivere con le sue mani, ma anche POSITIVO perchè imparerà a godere d’ogni bene: e sarà felice. Sua moglie sarà per lui come un vigneto magnifico, che lo accoglie nell’intimità della sua casa: ed i suoi figli saranno belli come alberi d’ulivo, piantati intorno alla sua tavola. Ecco com’è benedetto l’uomo che ama il Signore. Condurrà sempre una vita piena di bene: ATTIVA E POSITIVA !

DALLA SECONDA LETTURA (1^ lettera di Paolo ai cristiani di Tessalònica 5,1-6)

Quando il Signore verrà a fare giustizia – voi lo sapete bene, carissimi fratelli – arriverà come un ladro di notte: senza avvisare. Anzi proprio quando i malvagi penseranno: “Ormai siamo al sicuro: nessuno può fermarci!”, allora la giustizia di Dio li colpirà. Come le doglie del parto: all’improvviso. Inesorabilmente. Voi però non abbiate paura fratelli, perché non siete certo uomini che vivono nel buio, Voi siete tutti figli della luce: limpidi come il sole! Non viviamo addormentati allora, come gli altri. Così quando il Signore verrà a fare giustizia, ci porterà nel suo magnifico regno di gioia. Perché ci troverà pronti e svegli: ATTIVI E POSITIVI !

DAL VANGELO (Matteo 25,14-30)

Per insegnare che bisogna essere sempre ATTIVI E POSITIVI e mettere a frutto i talenti che Dio ci ha donato, un giorno Gesù raccontò questa parabola: “Dio elargisce i suoi doni a tutti: anche se ad ognuno in modo diverso. Egli infatti è un pò come quell’imprenditore che dovendo partire per un lungo viaggio, chiamò i suoi servitori ed al primo affidò 5 talenti (5 miliardi), al secondo 2 talenti (2 miliardi) ed al terzo 1 talento solo (1 miliardo). Ad ognuno in proporzione alle sue capacità. Poi disse: «Mi raccomando: mentre sarò fuori, fate fruttare i talenti che vi ho dato!». E partì.

I primi due servitori erano ATTIVI E POSITIVI, e trascorsero tutto il tempo a lavorare per investire i talenti ricevuti: tanto che riuscriono a raddoppiarli. Il terzo servitore invece, quello che aveva ricevuto 1 talento solo, sfiduciato si era lasciato paralizzare dalla pigrizia e dalla paura di perderlo. Così lo sotterrò al sicuro: e trascorse tutto il tempo senza far niente.

Quando il padrone tornò, subito convocò i tre servitori: e chiese conto del loro operato. Il primo gli rispose: «Signore mio, ho lavorato per far fruttare i 5 talenti che mi hai dato: e sono riuscito a farli diventare 10!». Ed anche il secondo aggiunse: «A me Signore ne avevi dati 2: ed io sono riuscito a farli diventare 4!». Il padrone allora li abbracciò e rispose felice: «Voi sì che siete servitori bravi e fedeli! Avete fatto fruttare quel poco che vi ho dato, per questo vi darò moltissimo: nessuno vi consideri più miei servi, perchè da oggi siete diventati miei figli!”. E quelli andarono a vivere nella Sua magnifica casa: gioiosi e beati per sempre!

Il terzo servitore invece, si era presentato con il solo talento iniziale. E si giustificava dicendo: «Signore, sapevo che tu sei un uomo molto esigente che riesce a raccogliere anche dove non ha seminato, quindi ho temuto che se investendo il mio talento lo avessi perso, mi avresti rimproverato. Così ho avuto paura: e l’ho sotterrato!». Il padrone allora si arrabbiò e gli disse: «Ma come? Tu sapevi che io sono molto esigente e che riesco a raccogliere anche dove non ho seminato, ed hai sotterrato il talento che ti avevo ordinato di far fruttare? Perché non l’hai messo in banca? Così avremmo guadagnato almeno gli interessi?

Prendetegli quel talento: e datelo a chi ne ha dieci. Perché chi coltiva i talenti che ha, ne riceverà molti di più: ma chi non coltiva nemmeno quell’unico talento che gli stato dato, perderà anche quello. Licenziate subito questo fannullone: perchè non è degno di stare nella Mia casa. Lui ha scelto di vivere nel buio: dove non farà altro che piangere e soffrire per sempre!»”. I veri servitori di Dio infatti, devono mettere a frutto i talenti che Lui ha dato loro. Non essere pigri o paurosi: ma ATTIVI E POSITIVI !

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it