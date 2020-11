Un magnifico regno d’Amore!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa di Domenica 22 Novembre 2020

(Domenica di Cristo Re dell’Universo)

DALLA PRIMA LETTURA (libro del profeta Ezechièle 34,11-12.15-17)

Mentre gli ebrei erano deportati a Babilonia, il profeta Ezechiele diede loro questo magnifico messaggio di speranza: “Ecco, io vi assicuro che come fa il pastore con i Suoi agnellini, Dio stesso verrà a cercarci, ci troverà e ci salverà! Come si fa con le pecorelle che si sono smarrite di notte nel bosco, uno per uno ci raccoglierà tutti insieme e finalmente ci riporterà a casa: dove potremo pascolare e riposare al sicuro. Potete starne certi: vi dò io la Sua Parola! Il Signore verrà in cerca dei Suoi agnellini perduti: e li riporterà nel Suo ovile. Dove Lui stesso medicherà quelli feriti, curerà quelli malati: sazierà quelli grossi e forti. Insomma darà ad ognuno ciò che merita: perché Lui è un Pastore giusto. Ecco, io vi assicuro che il Signore giudicherà noi, che siamo le Sue pecorelle, con giustizia: separando i caproni dagli agnellini. Sceglierà questi ultimi ed abbracciandoli li porterà con sé: nel Suo MAGNIFICO REGNO D’AMORE!”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 22,1-6)

Il Signore è il mio pastore: che non mi fa mancare niente. Così pregava Davide, il pastore divenuto re: “Mio Dio, io sono la tua pecorella e Tu il mio Pastore: che non mi fa mancare niente. Mi fai pascolare e riposare nell’erba fresca, mi porti a bere dove il fiume è tranquillo: mi dài coraggio quando sono impaurito. Tu mi guidi per il giusto sentiero: senza mai abbandonarmi. Tu prepari per me uno splendido banchetto: sotto gli occhi dei lupi che vorrebbero sbranarmi. Tu mi lavi e mi profumi: riempiendo il mio bicchiere fino all’orlo. Sì, la tua fedeltà e la tua bontà mi sono sempre vicini. Per questo voglio abitare per sempre nella tua casa: nel tuo MAGNIFICO REGNO D’AMORE!”.

DALLA SECONDA LETTURA (1^ lettera di Paolo ai cristiani di Corinto 15,20-26.28)

Carissimi fratelli, Cristo è risorto: per farci capire che anche noi possiamo risorgere dalla morte. Come infatti per colpa di un uomo (Adamo) dobbiamo morire tutti, grazie ad un altro uomo (Gesù Cristo) tutti possiamo vivere! Ogni cosa però a suo tempo. Prima è risorto Cristo, che poi un giorno tornerà: e farà risorgere tutti quelli che gli appartengono. Dopo di che ci sarà la fine del mondo: Cristo distruggerà ogni autorità e potenza umana, riconsegnando a Dio Padre il REGNO che Lui gli aveva affidato. Gesù infatti è il RE dell’Universo: e deve REGNARE finchè non avrà schiacciato tutti i Suoi nemici. E l’ultimo nemico che schiaccerà sotto i suoi piedi, sarà la morte. E quando poi tutto gli sarà sottomesso, anche Lui, il Figlio, si sottometterà a Suo Padre: che gli ha sottomesso ogni cosa. Così Dio vivrà in tutti, e tutti vivranno in Dio: nel Suo MAGNIFICO REGNO D’AMORE !

DAL VANGELO (Matteo 25,31-46)

Un giorno Gesù disse ai Suoi discepoli: “Alla fine del mondo il Figlio di Dio, il RE dell’Universo, si siederà sul Suo magnifico trono: e gli angeli gli porteranno davanti tutti gli uomini della terra. E come fa il pastore con le sue pecore, separerà gli agnellini dai caproni: sistemando gli agnellini vicini alla Sua destra, ed i caproni alla Sua sinistra lontani.

Agli agnellini che vicini alla Sua destra, il RE dirà così: -Venite con Me, figli benedetti da mio Padre: ricevete in eredità il mio REGNO di gioia infinita! Perché quando avevo fame mi avete dato da mangiare, quando avevo sete mi avete dato da bere, quando ero straniero mi avete accolto, quando ero nudo mi avete vestito, quando ero ammalato mi avete visitato, e quando ero in carcere siete venuti a trovarmi!-. Quelli risponderanno con umiltà: -Signore, ci deve essere un errore: noi non ti abbiamo mai visto né affamato nè assetato, né straniero né nudo, né ammalato né in carcere!-. Ma il RE abbracciandoli risponderà: -Non capite? Ogni volta che avete aiutato una persona che soffre, voi avete aiutato Me!-.

Invece ai caproni che sono alla sua sinistra lontani, dirà così: -Via da me: andate nel fuoco eterno, acceso per punire il diavolo ed i suoi demoni. Sì, perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, ero nudo e non mi avete vestito, ero ammalato e non mi avete visitato, ero in carcere e non siete venuti a trovarmi!-. Quelli risponderanno con arroganza: -Ma che dici? Noi non ti abbiamo mai visto né affamato nè assetato, né straniero né nudo, né ammalato né in carcere!-. Ma Lui sentenzierà: -Ogni volta che non avete aiutato una persona che soffre, voi non avete aiutato Me!-.

Così quelli che non sanno AMARE, vivranno nel dolore per sempre. Mentre quelli che avranno AMATO, vivranno per sempre felici con Dio: nel Suo MAGNIFICO REGNO D’AMORE !”.

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it