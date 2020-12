Siate allegri!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa di Domenica 13 Dicembre 2020.

DALLA PRIMA LETTURA (libro del profeta Isaia 61,1-2.10-11)

Così diceva il profeta Isaìa: “Lo spirito di Dio è sceso sopra di me: mi ha unto e mi ha consacrato a Lui. Io però sono solo un messaggero, mandato dal Signore per portare ai poveri la Sua bellanotizia: agli umili il Suo messaggio di ALLEGRIA. Per liberare gli oppressi: e medicare i cuori spezzati. Ed annunciarvi un periodo di di gioia: di grazia del Signore! Io gioisco pienamente in Dio: in Lui, la mia anima esulta di ALLEGRIA! Perché il Signore mi ha messo addosso il Suo vestito di salvezza: mi ha avvolto con il Suo mantello di giustizia. Per questo mi sento felice, come uno sposo vestito per le nozze: come una sposa sorridente, adornata di gioielli! Come infatti il terreno fa germogliare i semi caduti a terra, così il Signore farà rifiorire la giustizia. E farà in modo che tutte le genti possano lodarlo: ritrovando gioia ed ALLEGRIA !

DAL SALMO RESPONSORIALE (Luca 1,46-54)

Un giorno Maria elevò a Dio questo magnifico inno di gioia, esclamando: ”Il mio cuore grida felice: «Quanto è magnifico il Signore!». In Lui, la mia anima esulta di ALLEGRIA: in Dio, che è il mio Salvatore. Perchè ha guardato la mia umiltà: chinandosi su questa sua povera serva, che d’ora in poi tutte le generazioni chiameranno beata. L’Onnipotente ha fatto per me cose grandi. Sia sempre lodato il Suo nome: perchè la Sua bontà si riversa abbondante su tutti quelli che Lo amano, di generazione in generazione. Il Signore ha colmato di beni gli umili: mentre i presuntuosi, li ha rimandati indietro a mani vuote. E’ venuto in soccorso dei Suoi servi: ricordandosi della Sua bontà infinita!”.

DALLA SECONDA LETTURA (prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica 5,16-24)

Carissimi fratelli, SIATE sempre ALLEGRI: sempre lieti! Pregate con continuità, ringraziando Dio in ogni situazione: sempre felici di fare la Sua volontà. State attenti a non spegnere la gioia dello Spirito Santo, disprezzando i profeti che vi parlano dell’amore di Dio: voi invece ascoltate tutti, vagliate bene quello che dicono, e tenete ciò che è buono. State lontani da ogni forma di male, e Dio – che dona pace – vi santificherà completamente: affinché tutta la vostra persona (spirito anima e corpo), si conservi irreprensibile per il giorno in cui arriverà il nostro Signore Gesù Cristo. Non dubitatene, perchè Dio è degno di fiducia: Lui vi ha chiamati, ed in voi realizzerà tutto questo !

DAL VANGELO (Giovanni 1,6-8.19-28)

Prima di Gesù Cristo venne un uomo di nome Giovanni, mandato da Dio per annunciare l’arrivo di una luce che avrebbe rischiarato il buio del mondo: cioè per preparare gli uomini a credere nel Figlio di Dio. Questa luce quindi non era Giovanni: lui doveva solo annunciarne l’arrivo.

Un giorno ad esempio alcuni farisèi sacerdoti del tempio, mandati dalle autorità religiose di Gerusalemme, andarono a Betània sul fiume Giordano dove Giovanni stava battezzando, e gli chiesero: “Ma tu, chi ti credi di essere? Forse il Messìa?”. Giovanni non si tirò indietro, e rispose precisando subito: “Io non sono certo il Messìa”. E quelli: “Chi sei allora? Forse il profeta Elìa tornato in vita?”. Ma Giovanni disse: “No, non sono nemmeno il profeta Elìa”. E quelli ancora: “Allora chi credi di essere? Forse il grande profeta che deve annunciare la fine del mondo?”. Ma Giovanni rispose umilmente: “No, non lo sono”.

Quelli allora gli dissero spazientiti: “Dicci allora chi sei: perché noi dobbiamo riferirlo a chi ci ha mandato qui!”. Giovanni allora rispose: “Come diceva il profeta Isaìa, io sono solo un messaggero mandato dal Signore per portare ai poveri la Sua bellanotizia: agli umili il Suo messaggio di ALLEGRIA. Io sono una voce che grida nel deserto e vi dice: «Il Signore sta arrivando! Raddrizzate le vostre vite: preparatevi al Suo arrivo!»”.

Dissero allora quelli: “Ma se non sei né il Messìa, né Elia, né il grande profeta mandato ad annunciare la fine del mondo, allora chi ti ha dato l’autorità di battezzare?”. E Giovanni con grande umiltà concluse: “Io battezzo solo con acqua per preparare l’arrivo di chi verrà dopo di me, ma io di fronte a Lui non sono nessuno: non mi sento degno, nemmeno di legargli i lacci delle scarpe! Io vi bagno solo la testa, Lui invece vi accenderà il cuore: riempiendolo di Spirito Santo ed ALLEGRIA !”.

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it