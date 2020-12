Novena con i giovani 3. Perdonarsi

Ognuno di noi porta qualcosa in sé che intacca in maniera negativa i propri ricordi. Un gesto, una situazione, un periodo che vorremmo non avessimo mai vissuto eppure sono lì a rimproverarci qualcosa. Il senso di colpa ci attanaglia e ci fa sentire brutti, cupi e rabbiosi. La rabbia perché non riusciamo a guardare più noi stessi con lo sguardo pulito e ci rimproveriamo eternamente.

Il peccato si svela in tutto il suo splendore con il senso di colpa che ci fa sentire macchiati, piccoli, impotenti di guardare a noi stessi con soddisfazione. Il problema sta nel fatto che non riusciamo a perdonarci. Oltre a sentirci smarriti e soli ci sentiamo anche imperfetti e allora vengono giù i problemi.

Abbiamo bisogno dello sguardo d’amore, uno sguardo che ci restituisca bellezza perché il perdono nasce anzitutto dallo sguardo che Dio posa su di noi.