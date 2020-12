Siate Forti!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa di Domenica 20 Dicembre 2020.

DALLA PRIMA LETTURA (secondo libro di Samuele 7,1-5.8b-12.14a.16)

Quando i nemici che lo circondavano gli diedero un pò di tregua e finalmente potè tornare nella sua reggia, il re Davide disse al profeta Nàtan: “Non è giusto: perchè io ora abito in una casa lussuosa, mentre l’arca di Dio che contiene i 10 comandamenti sta ancora in una misera tenda. Voglio metterla in un grande tempio: costruire al Signore una magnifica casa!”. Il profeta Nàtan gli rispose: “Realizza pure questo tuo desiderio: perchè il Signore è con te!”. Ma quella stessa notte Dio parlò al profeta Nàtan e gli disse: “Torna dal mio servo Davide e riferiscigli queste mie parole: «Davvero tu credi di poter costruire un‘abitazione all’Onnipotente? Di potere dare una casa tu a Me? Io ti ho preso mentre pascolavi le pecore: facendoti diventare il capo del mio popolo. E sono stato sempre con te: ovunque andavi. Io ti ho reso FORTE, liberandoti dai nemici che ti venivano addosso: ti ho reso grande, come gli uomini più grandi della terra. Sarò Io allora a scegliere un luogo dove far abitare voi, che siete il mio popolo. Lì Io vi pianterò e vi farò vivere tranquilli, senza più paure. Lì vi renderò FORTI: affinchè i malvagi non possano più opprimervi, come è accaduto in passato. Tu volevi costruirmi una casa: ma Io – il Signore – ti annuncio che Tu ed i tuoi discendenti, sarete voi la mia casa! Perché quando i tuoi giorni saranno finiti e tu riposerai con i tuoi antenati, Io farò nascere tra i tuoi discendenti un grande re: che renderò stabile e FORTE. Io sarò per lui come un Padre: e lui sarà per me come un figlio. Così la tua famiglia ed il tuo trono, saranno per sempre saldi e FORTI: ed il tuo regno non finirà mai !»”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 88,2-5.27-29)

Così diceva il re Davide, in uno dei suoi salmi: ”Canterò per sempre l’amore del Signore: farò sapere a tutte le generazioni, quanto sei fedele. La tua fedeltà infatti dura per sempre, ed il tuo amore è stabile: non finisce mai! Il Signore ha detto di me: «Io ho scelto il re Davide come mio servo: stringendo con lui una indissolubile alleanza d’amore. Per questo renderò FORTI i suoi discendenti, di generazione in generazione: ed il suo regno non finirà mai! Lui mi invocherà dicendomi: -Signore, tu sei il mio Dio, mio Padre: la mia roccia di salvezza!-. Ed Io lo amerò per sempre: affinchè la mia alleanza con lui, sia sempre solida e FORTE!»”.

DALLA SECONDA LETTURA (lettera di Paolo ai cristiani di Roma 16,25-27)

Carissimi fratelli, lodate Dio: perché Lui ha il potere di rendervi FORTI e mantenervi saldi, alla bellanotizia annunciata da Cristo. In Gesù infatti, si è rivelato proprio il misterioso progetto d’amore di Dio: taciuto per secoli, annunciato dalle scritture e dai profeti, ed ora per volontà di Dio manifestato a tutte le genti, affinché tutti possano giungere alla fede ed obbedire al Signore. Per questo a Dio, che solo è sapiente, ed a lui per mezzo di Gesù Cristo, sia sempre data gloria: nei secoli dei secoli amen !

DAL VANGELO (Luca 1,26-38)

Maria era una ragazza di Nàzaret, fidanzata con Giuseppe: un falegname, discendente del re Davide. L’angelo Gabriele andò da lei e le disse: “Rallègrati Maria, perché il Signore è con te: ti ha benedetta e riempito di grazia!”. Ma lei non era contenta: anzi sembrava impaurita. L’angelo allora le disse: “No Maria, non avere paura: perché Dio è contentissimo di te. Molto presto scoprirai di aspettare un bambino, che dovrai dare alla luce: e chiamare Gesù. Sarà grande e FORTE: e chiamato ‘il Figlio di Dio’. E siederà sul trono che fu di re Davide, l’antenato di Giuseppe: è lui infatti quel discendente di re Davide di cui parlano le Scritture, il cui regno non finirà mai!”.

Maria rispose dubbiosa: “Io però non ho mai avuto rapporti: come posso aspettare un bambino?”. Sul suo volto si leggeva una certa preoccupazione: anche perché se fosse rimasta incinta adesso, chissà cosa avrebbero potuto pensare di lei. Ma l’angelo le rispose deciso: “Non capisci Maria? Quel bambino è ‘Figlio di Dio’: sarà quindi lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, a scendere su di te e mettertelo in grembo. Non hai visto tua cugina Elisabetta? Tutti la consideravano sterile: ed invece è già al sesto mese di gravidanza. A Dio nulla è impossibile!”. La ragazza allora sorrise. E rispose con coraggio: “Al diavolo i dubbi e le paure! Se Dio da me vuole questo, che sia fatta la Sua volontà!”. Era una ragazza davvero coraggiosa e semplice: umile e FORTE !

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it