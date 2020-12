Novena con i giovani 6. Speranza

Un cuore responsabile e paziente si apre a qualcosa che lo porta fuori di sé. La speranza che supera ogni piccolo limite, supera anche l’idea che domani sarà migliore.

La speranza apre il cuore e la propria carne ad una vita che ti porta a superare ogni limite. Limiti interni e limiti esterni. Limiti che ti portano a fermarti o a cambiare passo e direzione.

La speranza che la tua vita abbia uno scopo preciso ed infinito è la stessa che ha mosso i pastori ad avviarsi alla grotta.Questo è ciò che serve ad ognuno di noi giovani per far si che possiamo superare le fasi di stallo che rischierebbero di farci ruotare sempre intorno ai stessi problemi.

Un cuore pieno di speranza si apre alle meraviglie che Dio ha riservato per noi che prendono forma nel dono più grande che è Gesù.

La speranza ci fa guardare negli occhi di chi ci sta accanto e ci fa sperare insieme in un mondo migliore, in un futuro possibile, in un tempo di pienezza per tutti quanti.

Avviciniamoci al Natale con gli occhi pieni della stessa speranza dei pastori che in un piccolo bimbo Dio sta condividendo con noi la sua speranza.

Fr. Rocco Predoti