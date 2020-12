Nasce la luce!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa del giorno di Natale.

DALLA PRIMA LETTURA (libro del profeta Isaìa 52,7-10)

Questa lettura è Parola di Dio. Quindi è Dio che ci parla e – per bocca del profeta Isaìa – ci dice: “Come sono belli i piedi, di chi corre a portare belle notizie: di chi ti annunzia la Mia pace e la Mia salvezza. Non senti questa voce? Le sentinelle hanno già avvistato Me, il Signore, che vengo a salvarti: per questo gridano di gioia. Mettiti anche tu a cantare di allegria allora, perché Io sto venendo a consolarti: ILLUMINARTI e riscattarti. Vengo a combattere per te: e portarti la Mia salvezza !”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 97,1-6)

Questo salmo è Parola di Dio. Quindi è Dio che ci parla e ci dice: “Tutta la terra ha visto la Mia salvezza. Canta un canto nuovo, a Me che sono il tuo Signore. Canta con gioia le meraviglie che ho compiuto per te: le vittorie che ti ho dato, intervenendo con la Mia mano santa. Io vengo a portarti la Mia salvezza: e far trionfare la giustizia. A dimostrarti la Mia fedeltà: ed inondarti con il Mio amore. Tutte le genti hanno visto la Mia vittoria: per questo acclama, grida ed esulta di felicità. Cantami inni con gioia: con la cetra e gli strumenti a corde, con le trombe ed i corni. Acclama a Me che vengo a salvarti: perchè Io sono il tuo Re, il tuo Salvatore, la tua LUCE !”.

DALLA SECONDA LETTURA (lettera agli Ebrei 1,1-6)

Questa lettera è Parola di Dio. Quindi è Dio che ci parla e ci dice: “Io ho parlato molte volte per mezzo dei profeti, ma oggi ti parlo per bocca di Mio Figlio: di Colui insieme al quale ho creato il mondo. Lui è della Mia stessa sostanza, è uguale a Me: ed insieme a Me, dà al mondo forza e LUCE. Dopo aver vissuto sulla terra, Lui ora è tornato in cielo: prendendo posto sul Suo magnifico trono, alla Mia destra. Tutti gli angeli ora lo servono e lo adorano, perché Gesù è molto più che un Mio angelo: è Mio Figlio. Il Creatore di tutto l’universo! “.

DAL VANGELO (Giovanni 1,1-18)

Questo vangelo è Parola di Dio. Quindi è Gesù che ci parla e ci dice: “Io sono il Figlio di Dio: ed esisto fin dal principio. Anche io sono dio: e da sempre vivo in comunione con Dio. Sono Io infatti “il Verbo”: “la Parola” pronunciando la quale, Dio ha creato tutto il mondo. Tutto ciò che esiste quindi è stato fatto per mezzo di Me: e niente esiste, che non sia stato fatto per mezzo Mio.

In Me quindi abita la vita: quella che dà vita e LUCE, a te e ad ogni uomo. Sono Io quindi la LUCE venuta sulla terra, per ILLUMINARE il buio del mondo: ed infatti il buio non è riuscito a sconfiggermi. Prima venne Giovanni Battista, mandato ad annunciare l’arrivo della Mia LUCE: e preparare gli uomini a credere in Me. Giovanni quindi non era la LUCE: doveva solo annunciarne l’arrivo.

Veniva nel mondo la LUCE vera che ILLUMINA di vita ogni uomo, venivo nel mondo creato per mezzo di Me: eppure i miei non mi hanno riconosciuto. Sono venuto tra le Mie creature: ma queste mi hanno rifiutato. Quanti però Mi hanno accolto, hanno ricevuto il potere di diventare come Me: figli di Dio. Quelli che hanno creduto in Me sono rinati, non dal punto di vista fisico ma spirituale: non per volontà di uomini, ma perché hanno accolto la grazia di Dio.

Io, il Figlio di Dio, la Parola dell’Onnipotente, sono diventato un uomo: e sono venuto ad abitare in mezzo a voi. E voi avete potuto vedere la Mia LUCE, la LUCE dell’unico Figlio di Dio: che è da sempre in comunione col Padre, e quindi pieno di verità e di grazia. Giovanni parlava di Me, quando umilmente diceva: “Colui che verrà dopo di me, esiste da prima di me: ed è molto più grande di me!”.

Dalla Mia grandezza infatti, tutti avete ricevuto grazia su grazia. Perché la legge del Signore vi è arrivata per mezzo di Mosè: ma la grazia e la verità su Dio, ti sono giunte per mezzo Mio. Dio infatti non l’ha mai visto nessuno, ma Io che sono il Suo unico Figlio – e che sono dio come Lui e da sempre vivo in comunione con Lui – l’ho fatto vedere: con la Mia LUCE !”

