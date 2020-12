Novena con i giovani 8. Serenità

I nostri sforzi ci conducono a raggiungere uno stato di calma, impieghiamo cammini di ricerca di noi stessi per raggiungere ciò che ci può appagare.

La serenità di vivere apparentemente senza problemi, raggiungendo piccoli scopi nell’illusione di essere felici.

Quante ne facciamo per essere sereni eppure ci scopriamo mancanti di un tassello. Capiamo che ci manca l’ultimo gradino della scala per raggiungere il vertice per il fatto che la serenità non ci fa stare quieti.

Abbiamo lavorato per uscire allo scoperto, liberarci dai vicoli ciechi della vita, abbiamo imparato la pazienza ma scopriamo che la serenità di un momento non è il tutto.

Il fatto sta che ognuno di noi è fatto per l’inquietudine, l’incapacità di stare fermi, di sentirsi arrivati. Siamo tutti dei pastorelli che cercano quella luce nella notte, giriamo, vaghiamo tra le viuzze contorte dei presepi.

Siamo sereni ma il fatto che c’è una luce da scoprire in quel bimbo non ci fa stare tranquilli. Muoviamoci a scoprire cosa si nasconde oltre il velo di serenità che ci copre lieve come neve.

Fr. Rocco Predoti