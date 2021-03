Novena di S. Giuseppe

Senza mezzi termini, noi giovani lo gridiamo: Abbiamo bisogno di padri. Ci sentiamo tutti come Telemaco, in attesa del padre che promette ritorno. Una generazione adulta evanescente, che si mette in concorrenza con noi giovani per riprendersi la gioventù ormai andata. Ci mancano i riferimenti, i punti fermi sui quali fondare la nostra crescita. Troppo spesso siamo noi giovani a sobbarcarci sulle spalle la responsabilità di adulti non cresciuti, di adulti da comprendere, di adulti non padri. Ci servono padri per poter crescere forti, per guardare all’età adulta come il tempo della pienezza quando impareremo ad essere saggi, forti e prudenti. Cari adulti, non rubateci la nostra giovinezza ma abbiate un cuore di Padre, come il cuore di S. Giuseppe raccontato da Papa Francesco nella Patris corde.

Con il valore di questa lettera e la Bellezza dell’arte vogliamo riscoprire la figura del Padre San Giuseppe.

Fr. Rocco Predoti OFMConv