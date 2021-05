Ascoltate lo Spirito!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa di Domenica 23 Maggio 2021 (Domenica di Pentecoste)

DALLA PRIMA LETTURA (Atti degli Apostoli 2,1-11)

Era la festa di Pentecoste, il giorno in cui – 50 giorni dopo Pasqua – si ricordava quando lo SPIRITO del Signore era sceso sul monte Sinai dando a Mosè i 10 comandamenti: 50 giorni dopo la fuga dall’Egitto. I discepoli di Gesù si erano riuniti per trascorrere la festa insieme, quando all’improvviso udirono un rumore forte, come di un ventata impetuosa, che riempì tutta la casa. Ed ognuno di loro sentì come un fuoco dentro: era la forza dello SPIRITO Santo che scendeva nei loro cuori, accendendoli. Allora uscirono di casa e cominciarono a parlare di Gesù in molte lingue: senza più paura. A Gerusalemme c’erano molti ebrei stranieri venuti per la festa da ogni parte del mondo, che udirono quel rumore e si avvicinarono. E sentendo parlare i discepoli nelle loro lingue, sbigottiti dicevano: “Ma questi che parlano non sono tutti Galilèi? Come fanno a conoscere tutte le nostre lingue? Tra noi ci sono abitanti della Mesopotamia, della Palestina e della Cappadòcia, del Pònto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia: Pàrti, Mèdi, Elamìti, Egiziani e Lìbici, Romani ed Ebrei, Cretesi ed Arabi. Eppure riusciamo a capire tutti le grandi meraviglie di Dio, che questi ci stanno raccontando!”. E’ proprio vero: tutti capiscono il linguaggio dello SPIRITO !

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 103,1.24.29-31.34)

Manda il tuo SPIRITO, Signore: a rinnovare il mondo. Mio Dio, ti benedico con tutto il mio cuore. Quanto sei grande: e come sono grandi le tue opere! Hai creato tutte le cose con saggezza: riempiendo la terra di creature meravigliose. Se togli loro il respiro, esse muoiono. Ma quando mandi il tuo SPIRITO, fai sbocciare nuove vite: per rinnovare il mondo. Renderò sempre gloria al Signore: affinché sia contento delle Sue opere. E gradisca questo canto di gioia, che sgorga dal mio SPIRITO !

DALLA SECONDA LETTURA (lettera di Paolo ai cristiani della Galàzia 5,16-25)

Carissimi fratelli, ASCOLTATE LO SPIRITO: non l’egoismo della vostra carne. Il nostro istinto infatti spesso desidera il contrario di ciò che vuole lo SPIRITO: e finiamo col compiere il male, che non vogliamo. Se ci lasciamo guidare dallo SPIRITO invece, faremo sempre il bene: senza nemmeno bisogno di tante prescrizioni religiose. Del resto tutti sanno quali sono i risultati, se ci si lascia guidare dal proprio istinto egoista: odio ed inimicizie, idolatria e spiritismo, immoralità e vizi, deviazioni sessuali ed ubriacature, divisioni e fazioni, gelosie ed invidie. Su queste cose io sono stato già molto chiaro: quelli che si comportano così, non entreranno mai nel regno di Dio! Come sono diversi invece i risultati, quando si ASCOLTA LO SPIRITO: bontà e amore, pace e gioia, pazienza e dolcezza, fedeltà e coraggio, capacità di controllarsi e mansuetudine. Se ci comportiamo così, faremo sempre il bene: senza nemmeno bisogno di tanti precetti religiosi. Quelli che appartengono a Cristo insomma, hanno crocifisso sulla croce la loro carne: il loro egoismo di uomini. E vivono sereni: ASCOLTANDO LO SPIRITO !

DAL VANGELO (Giovanni 15.26-27; 16,12-15)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando io tornerò dal Padre, da lì vi manderò lo SPIRITO SANTO a consolarvi: ed a farvi conoscere la verità. Sì, lo SPIRITO del Padre stesso, scenderà su di voi: e vi farà conoscere la verità su di me. E vi darà anche la forza di comunicarla agli altri: perchè siete stati con me fin dall’inizio. Avrei da dirvi molte altre cose, ma adesso non riuscireste a comprenderle. Quando verrà lo SPIRITO Santo invece, vi farà conoscere tutta la verità. Infatti non vi riferirà un’opinione, ma la verità: quella che ha udito dalla bocca del Padre. E non solo: vi rivelerà anche cose future. Nelle Sue parole si manifesterà la mia gloria, perché Lui riprenderà quello che vi ho detto io: e ve lo farà capire meglio. E quello che dico io è anche quello che pensa il Padre. Se allora volete conoscere la volontà di Dio, seguite quello che lo Spirito Santo vi suggerirà. ASCOLTATE LO SPIRITO !”.

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it