Un Seme piantato nel cuore!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa di Domenica 13 Giugno 2021.

DALLA PRIMA LETTURA (Ezechiele 17,22-24)

Così dice il profeta Ezechièle: “L’amore di Dio è come un piccolo ramoscello di cedro, che Dio PIANTA NEL CUORE degli uomini: piano piano germoglia, dando frutti meravigliosi. Cresce dentro, fino a diventare un cedro maestoso: alla cui ombra trovare rifugio. State attenti però, a non sentirvi grandi: perché Dio abbandona gli alberi altezzosi e si prende cura delle pianticelle piccole !”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 91,1-2.13-16)

Fa germogliare in noi Signore, il SEME della Tua parola. Come è bello ringraziarti, mio Dio. Tu o Altissimo, ci inondi col Tuo amore al mattino: e vegli su di noi anche di notte. Il giusto fiorirà come una palma, diventerà grande come un albero di cedro: perché hai PIANTATO NEL SUO CUORE, il SEME della Tua parola. Anche da vecchio darà magnifici frutti: sarà bello e rigoglioso. Perchè Tu sei giusto: e chi si appoggia a te, non resta mai deluso!

DALLA SECONDA LETTURA (seconda lettera di Paolo ai Corìnzi 5,6-10)

Carissimi fratelli, non perdete la fiducia nel Signore. Lo so, finchè siamo sulla terra ci sentiamo come in esilio: qui infatti non possiamo vedere Dio, ma solo credere in Lui. Preferiremmo quindi lasciare questo corpo: ma proprio per questo, finchè siamo nel mondo, sforziamoci di piacergli. Un giorno infatti tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo, dove ognuno riceverà la giustissima ricompensa: secondo il male o il bene, che ha compiuto su questa terra !

DAL VANGELO (Marco 4,26-34)

Disse un giorno Gesù: “L’amore di Dio è come un piccolo SEME: una volta PIANTATO NEL CUORE di un uomo, vi germoglia al suo interno. Vi cresce dentro da solo, anche quando lui dorme: e vi produce frutti magnifici!”. Aggiunse poi: “Quando l’amore di Dio entra NEL CUORE, sembra piccolo come un SEMINO di senape: ma poi una volta PIANTATO, germoglia e diventa grandissimo. E tu puoi trovare rifugio alla Sua ombra!”. Alla sera poi Gesù spiegava ai discepoli, il significato di questi splendidi paragoni: per farglieli restare bene impressi. Come UN SEME PIANTATO NEL CUORE !

a cura di Antonio Di Lieto

